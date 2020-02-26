调整好睡眠，提升抵御疾病的能力

在抗击新冠肺炎疫情期间，面对这样的突发公共事件，有些人会出现应激反应、焦虑不安、抑郁沮丧等情绪症状，有时甚至会影响我们正常的生活和睡眠，应如何去调节？

对此，首都医科大学宣武医院神经内科主任医师詹淑琴表示，好的睡眠能帮助我们身体得到修复，增强免疫功能，出现睡眠问题可以采用心理治疗和药物治疗，是否选择药物治疗与何时选择要平衡利弊，在专业医生的指导下合理用药。

面对这一次的新冠肺炎突发事件，詹淑琴表示，大家会产生不同的反应，这种应激反应所表现出来的症状多种多样，归类下来有两种：一种是情绪反应，情绪反应可以表现为疫情的过分担心、恐惧、害怕、焦虑等症状；另一种应激反应是身体的反应，在强烈或者持续的精神刺激下出现身体的焦虑反应，出现头晕头疼、乏力、肌肉疼痛、紧张抽搐等；处于应激状态中的人最常伴随的症状是失眠，可表现为入睡困难，早醒、夜间易醒，恶梦，从梦中惊醒。

失眠作为最常见的睡眠障碍，病因很多，作息不规律、环境、慢性躯体疾病、精神心理和药物因素等都可能为病因。突发应激生活事件是最常见的原因，詹淑琴说，“很多时候睡眠问题来源于焦虑和抑郁，焦虑和抑郁有时候是一对‘双胞胎’，很多情况下一个患者即有焦虑症的诊断也同时满足抑郁症的诊断，在处理的方式也很相似：第一，要分析产生抑郁焦虑的原因，是来自于自身的问题还是外界的问题。第二，要面对现实，接纳现实。第三，改变思维的方式，纠正错误的思维方式。第四，正念思维非常重要。”

“遇到问题时负性思维的人总是习惯想到最坏的一面，但福兮祸之所伏，祸兮福之所倚，尽管这场突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情是一场严峻灾难，但当今中国的科技与经济能力今非昔比，举国上下齐心协力，我们要有耐心去等待好的结果的出现，信心是最有效的缓解焦虑、增强免疫力、抵御疾病的良方。”詹淑琴说。

詹淑琴强调，睡眠是非常重要的生理活动，睡眠不足对人的危害很大，长期睡眠不足影响人的正常生物节律和免疫力下降。当我们出现睡眠问题时，要了解属于哪种睡眠障碍、要重视它，早诊断早治疗。

失眠可表现为入睡困难和睡眠维持困难，詹淑琴认为，出现睡眠问题，要重视，但不要过度害怕，入睡前可以做一些放松的准备。可以使用呼吸放松法，用缓慢的吸气和呼气的方式让身体放松下来，这样可来回做二十下，配合肢体肌肉的放松。睡前四个小时不要做一些剧烈的运动，睡眠是自然而然发生的生理过程，所以需要调整心理行为。

“睡眠是生命中非常重要的一个生理环节，好的睡眠能帮助我们身体得到修复，巩固我们的记忆力，增强我们的免疫功能，为我们身体健康保驾护航。在当下的疫情之下，通过规律作息，调整好情绪和睡眠，抵御疾病的能力就会提升，靠自身的免疫能力去抵御病毒，会得到事半功倍的效果。”詹淑琴说。（王蹊）