宅家办公 这款茶最适合眼干干的你
现在不少人都是在家办公，看电脑、手机、ipad等电子产品的时间会剧增，容易造成眼睛干涩、流泪、模糊及其他的不适，广东省中医院心内科主任医师胡世云为你介绍几款易做有效的眼睛茶疗方。
1 石斛茶
药物：石斛10克，枸杞10克，丹参10克，山药10克。
功效：滋补肝肾，活血明目。治疗肝肾阴虚之眼睛模糊，视物不清等证。
方法：将石斛、枸杞、丹参和山药放入锅中或者养生壶中，水开后小火慢煮20分钟。
说明：石斛质黏，热水冲泡很难溶出有效成分，最好剪开后煎煮至少20分钟以上。
2 青葙大枣茶
药物：青葙子100g，大枣500克，蜂蜜50毫升。
功效：健脾清肝，益气明目。治疗眼睛疲劳，视力减退等证。
方法：把青葙子加水煎煮20分钟，滤过取煎液，反复三次，混匀滤液；大枣去核后与滤液同煎，待大枣熟透后加入蜂蜜装瓶即可。
3槐花茶
药物：菊花、槐花各6克，绿茶3克。
功效：清肝凉血。用于肝火目赤、眩晕等证。
做法：将槐花、菊花、绿茶同放入砂锅中，加水适量，煮沸即可饮用。如果菊花、槐花较干净，也可直接用水冲泡。
说明：槐花有清泻肝火之功效，常与菊花配伍使用。茶叶则清热解毒，三者合用，增强其清热明目的作用。
4 白茅根菊花饮
药物：白茅根、淡竹叶各10克，菊花、桑叶各5克，薄荷3克。
功效：清热解毒。治疗眼睛红肿热痛。
方法：药物用水洗净，然后放入茶壶内，用沸水冲泡10分钟即可饮用。每天一剂，可频频饮服。
说明：本品以发散风热为主，有较强的疏散风热、清利头目之作用。
5 苦瓜明目茶
药物：鲜苦瓜250克，绿茶25克。
功效：清热解毒，清心明目。用于风热赤眼等证。
方法：将苦瓜洗净，剖开，去瓤，切条后晾干，用文火翻炒约5分钟，另与绿茶混匀，装瓶即可。每次取6克，放入茶杯用沸水冲泡饮用。
说明：苦瓜明目解毒；绿茶生津明目，所含茶碱还能扩张血管，加速排尿作用。两者配伍，相辅相成，可收散热、明目之功。
（羊城晚报记者 陈映平 通讯员 陈文东 宋莉萍）
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