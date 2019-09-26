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眼睛胀痛喝苦瓜灯芯草汤

蒲昭和

2019年09月26日09:02 来源：人民网-生命时报

　　用眼过度时，人们常会出现眼睛发胀、疼痛的现象。中医认为，眼睛胀痛多与肝热（火）、心火过盛有关。苦瓜灯芯草汤对这类眼睛疼痛有一定效果。

　　具体为：取苦瓜1根，剖开去籽，切成薄片，阴干，放在平底锅中焙黄，研成细末，装瓶备用；灯芯草6克，用开水浸泡；用时取苦瓜末5克，用灯芯草汤送服，1日3次，连服3天。苦瓜味苦性寒，除了能增进食欲、清热防暑，也是降火力较强的一味良药。《本草纲目》称其有“去邪热、解劳乏、清心明目”的作用。苦瓜还能泻肺通便，引热下行，使热从小便排出，则眼睛发胀、疼痛自然而解。灯芯草味甘淡，性微寒，能清心火、利小便，常用于治心烦失眠、尿少涩痛、口舌生疮等。二味合用，可起到清心明目、利尿活血、消炎退热之效，对于心、肝之火上攻引起的目赤肿痛、分泌物增多、口干心烦、小便黄赤等症状，都有较好的治疗效果。

　　上方苦瓜焙黄研末服，苦味减少，但清火之力仍在，也便于服用。如胃肠功能正常，也可用取鲜苦瓜100克、灯芯草10克，煎水服。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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