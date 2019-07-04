2道苦瓜汤 能清热解暑还祛湿明目

推荐：广东省中医院临床营养科

本周日迎来小暑。小暑是农历二十四节气中的第十一个节气，属于夏天的第五个节气，“暑”代表炎热的意思，小暑即为小热，比夏天的前几个节气炎热，但还没到十分炎热的程度。小暑属于长夏，暑气亦比较重，此时饮食养生需注意清热、解暑、祛湿。

绿豆苦瓜汤

主要功效：清热、解暑、祛湿

材料：绿豆50克，苦瓜500克，脊骨500克，薏米50克，蜜枣一粒，生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：绿豆洗净后提前用清水浸泡两个小时，苦瓜去瓤切块状，脊骨洗净切块汆水去掉血污，在锅中放入两升清水，将绿豆、薏米、脊骨、蜜枣一同放入，以武火煲开后改文火继续煲半小时，接着放入苦瓜继续以文火煲半小时，最后调味食用。

汤品点评：夏季暑热炽盛，暑气属于“阳邪”，其性炎热，不耐暑热者可表现为一系列阳热症状，如烦热、口渴、面红等不适。暑季气候炎热，且常多雨而潮湿，故暑多夹湿，表现为身热不扬、汗出不畅、四肢困倦、胸闷呕恶、大便溏泄不爽等湿滞症状。

今天介绍一款清热解暑化湿的汤水。绿豆、苦瓜都是不错的清热解暑佳品，其功效虽比药物稍弱，但比一般的食物要强。由于苦瓜稍带苦味，煲汤时放入一点蜜枣可以提高它的口感。薏米不但可以健脾还可以清热祛湿，用来煲粥或者煮糖水都可以。由于此汤水性味偏寒凉，故素体脾胃虚寒、大便稀烂者不宜过多食用。

苦瓜白贝汤

主要功效：清热、解暑、明目

推荐人群：一般人群均可，高尿酸及素体虚寒人群不宜过多食用。

材料：苦瓜500克，白贝（带壳）250克，肉片50克，生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：先用淡盐水浸泡白贝2~3个小时，让其吐出壳内的泥沙，苦瓜去瓤切小块，肉片先用生粉、食盐腌制5分钟，在锅中放入清水1.5升，将苦瓜、生姜片放入锅中，以武火煲开后放入肉片，文火继续煮10分钟，待苦瓜煮熟后改武火放入白贝煮3分钟，最后调味食用。

汤品点评：夏天到了，喝上一口清淡可口的汤水自然让人心情愉悦。夏天瓜类蔬菜纷纷上市，其中苦瓜性味偏凉，清解暑热的效果比较好，对于赤眼疼痛、疮痈肿毒也有一定的疗效，有辅助调节血糖的作用，糖尿病人群亦可经常食用；往苦瓜汤中加入一些白贝，可以提升鲜味，让汤水口感丰富，加之白贝也性凉，具有清热明目的作用，两者搭配食用可增强功效。苦瓜白贝汤最适宜夏天品尝。

由于汤水偏凉，故脾胃虚寒者不宜过多食用。