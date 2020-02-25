勇于担当 不辱使命 天士力“战疫”在行动

上下同欲者胜，同舟共济者赢。面对突发的疫情，天士力全面动员，全员参与，助力全民抗疫。在制药板块积极推进公益捐赠、稳定生产、保障供应等“战疫”举措的同时，天士力医疗板块——湖南湘雅博爱康复医院也积极投身到驰援一线的义举中。两次选派精锐医疗队伍，共计18名专业医护人员奔赴湖北，用实际行动践行“创造健康，人人共享”的企业理念。

湖南湘雅博爱康复医院作为湖南省首家民营三级甲等专科医院，面对新冠肺炎疫情日常繁重的防控任务，全院有216名党员和医务人员主动请缨支援湖北。2月11日，湘雅博爱康复医院接到湖南省卫生健康委关于紧急组建新冠肺炎防治医疗队支援湖北省黄冈市的命令。考虑到目前湖北重症病人较多，缺乏呼吸、重症、院感、急诊等相关领域医护人员，湘雅博爱医院在6小时内火速集结重症医学、急诊医学、呼吸内科等相关专业10名精锐医护团队，与全省200名医务人员组成湖南省第三批对口支援湖北黄冈抗疫医疗队，紧急出征。

湘雅博爱康复医院援助黄冈医疗队名单

2月19日，湘雅博爱康复医院按省卫健委统一部署，再次选派8名医护人员参加湖南省第五批医疗队，于2月21日下午紧急出征支援湖北省武汉市。呼吸康复治疗长聂响斌随队出征首次亮相省医疗队，为重症新冠肺炎患者救治及康复治疗提供多学科支持。

湘雅博爱康复医院第二批支援武汉医疗队名单

待你平安归来，我们一起去西藏

湘雅博爱医院脊柱脊髓康复科护士长向荣，有着丰富的ICU病房护理经验，这次她作为湘雅博爱医院护理组的组长出征支援武汉。她的丈夫也是一名医务工作者。临行前，不善言辞的丈夫默默掏出一封亲笔信交到向荣的手中。“我知道，既然疫情需要，你怎么会退缩，那可是你的家乡。”“我多么想此刻出征的是我呀，请你一定一定要做好防护，保护好自己。我会好好照顾我们家的两位小公主，你不必顾虑分心。”“以前的我们太忙了，你一直说，想带着孩子们一起旅游，最好去西藏，那里有纳木错、有雪山、有离得最近的天空。待你平安归来，我们一起去西藏！”看着丈夫写的信，向荣湿了眼眶。

向荣丈夫写给她的《与妻书》

加油！我们是你最坚强的后盾

作为医院第二批支援武汉医疗队的队长，王晔晖深知责任重大，队员中年级最小的只有21岁，有的还是准爸爸。对于可能面临的种种困难，他都要想得再周全一些，做得再规范一些，保护好每一个队员，风雨同舟，平安而归。当家人得知他将前往武汉支援，除了担心，更多的是鼓励和支持。出发时，王晔晖收到太太发来的短信，“作为医生，你能在国家需要、武汉需要、人民需要你的时候，挺身而出、奔赴前线，你是勇者，我为你感到骄傲。”年迈的父母也给他发来鼓励视频，“儿子，你此次出征武汉，我们为你加油！我们是你坚强的后盾！”看着家人的这些话语，王晔晖眼眶一红，他说，他会与队员一道互相协作，发挥专业所长，严格要求自己，为患者解除病痛，保护好大家，不辱使命。

发挥专业所长，助力患者康复治疗

从湖北到全国，防疫战还在继续。随着大量新冠肺炎患者康复出院，如何打好康复患者的后续防守战，将是一个新挑战。作为湘雅博爱医院呼吸康复治疗组的治疗长，聂响斌一直致力于重症病人的肺部康复。疫情发生以来，他就一直关注着新冠肺炎患者在康复治疗方面的消息，反复思考如何发挥康复治疗在“战疫”整体环节中的价值意义。2月18号晚上，当聂响斌接到通知支援武汉时，他连夜将三岁的大儿子送回娄底老家，而面对已经怀孕七个多月的妻子李珍，聂响斌忐忑地告诉她：“老婆，我想去武汉，用自己的专业能解决一点问题”。妻子同是医院的康复治疗师，身为同行，她对聂响斌多了一分理解也多了一份支持，她不断地跟丈夫说，不要担心自己，她会照顾好自己和肚子里的宝宝，等待丈夫平安归来。

在选派专业医护人员支援疫情一线的同时，天士力也在第一时间整合全产业链资源向湖北等疫情重点地区捐赠抗击疫情急需的医疗药品361300盒以及相关卫生用品。2月2日，向中华慈善总会（湖北武汉地区）捐赠击疫情急需的医疗药品和卫生用品。1月底2月初，先后向天津市、河北省、甘肃省、云南省、辽宁省、上海市、青海省、浙江省等地捐赠药品。2月11日、16日，贵州国台酒业股份有限公司分别向贵州省仁怀市人民政府、贵州省红十字会捐赠藿香正气滴丸药品。据了解，天士力针对疫情防控前线的药品捐赠还在不断增加。

天士力部分捐赠药品