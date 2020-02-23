医药同战疫,英雄再出征

面对突如其来的疫情，天士力控股集团充分发挥大健康产业集群优势，全面动员制药、医疗等全产业链战力，全面出击支援抗击疫情的全国大局，责无旁贷地承担起中国医药人的使命与责任。

继春节前疫情爆发之初天士力控股集团第一时间调动全国资源、调集大批抗病毒防流感相关药品驰援武汉后，在制药板块抓生产确保抗疫用药的生产与供应的同时，动员集团医疗板块所属的医院，积极参加支援武汉新冠肺炎防治医疗队，制药、医疗双箭齐发，继续驰援湖北！

作为全国首家三级康复医院，天士力医疗板块—湖南湘雅博爱康复医院于2月11日按照天士力控股集团整体部署已经派出了第一批由10名医护人员对口支援湖北黄冈，整体接管黄冈市罗田县人民医院新冠肺炎重症病房。目前，湘雅博爱康复医院第一批队员们正日夜奋战在该院重症病房全力救治危重患者。

2月19日，湘雅博爱康复医院再次派出第二批8名医护人员参加湖南省第五批医疗队，于2月21日下午紧急出征支援湖北省武汉市。长沙市经开区党工委书记、长沙县县委书记、高铁新城党工委书记沈裕谋，长沙县委副书记、县长张作林，长沙县委常委、县委办主任谭浩然，长沙县政府党组成员、副县长彭正球，前往医院为医疗队员壮行。沈裕谋书记代表长沙县委、县政府以及150万星沙人民向支援武汉的医务工作者致意崇高的敬意。他指出，在全国上下共同战“疫”的关键时期，湘雅博爱康复医院第二批支援武汉新冠肺炎防治医疗队出征，以实际行动响应党中央、国务院号召，是坚决落实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的生动实践。

在出征仪式上，队长王晔晖发出强有力的呼声：“此时不战更待何时？在这个特殊时期，大家只有一个称呼—中国医师！”他代表队员向各位领导郑重承诺，坚决完成任务，不辱使命，全力以赴投入到抗击疫情和救治患者工作之中。呼吸康复治疗师长聂响斌随队出征首次亮相省医疗队，为重症新冠肺炎患者救治提供多学科支持。湘雅博爱康复医院前后两批18名医护人员将发扬天士力人奋发有为、奉献社会的企业精神，秉承湘雅博爱人“厚德精业，博爱奉献”的院训，奔赴抗疫前线保障好人民群众的健康和安全！

天士力制药板块核心企业——天士力医药集团股份有限公司天士力制药板块核心企业——天士力医药集团股份有限公司严防死守，开足马力确保药品安全生产，全力保障市场供应，天士力充分发挥全产业链优势，众志成城坚决打赢疫情防控阻击战。

正如天士力控股集团党委书记、董事局主席闫希军所讲，天士力人定会发扬奉献精神，在国家出现危难之际，挺身而出、勇于担当，忠于国家、忠于人民，把奋发有为、社会奉献与企业精神融为一体，为疫区生产疗效好、质量高的药品，为社会奉献天士力人的智慧与力量。一定要把天士力人的精神，奋发有为的社会奉献的精神，都要体现在天士力抗击疫情具体的行为之中!