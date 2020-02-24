全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施

新华社北京2月23日电 2月22日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，新冠肺炎疫情发生以来，全国广大医务人员义无反顾冲上疫情防控第一线，为保护人民生命健康作出重大贡献。当前全国疫情防控进入关键时期，医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，各地各有关部门务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，加强各方面支持保障，解除他们的后顾之忧，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康、心无旁骛投入战胜疫情斗争。

《通知》就进一步保护关心爱护医务人员提出十方面措施。一要提高疫情防治人员薪酬待遇。各地要在落实现有政策基础上，将湖北省（含援湖北医疗队）一线医务人员临时性工作补助标准提高1倍、薪酬水平提高2倍，扩大卫生防疫津贴发放范围，确保覆盖全体一线医务人员。二要做好工伤认定和待遇保障。各地要做好因履行工作职责感染新冠肺炎医务人员的工伤认定，开辟绿色通道、简化理赔程序，保障医务人员及时享受工伤保险待遇。三要实施职称评聘倾斜措施。一线医务人员在职称评聘中优先申报、优先参评、优先聘任，晋升职称、晋升岗位等级不受本单位岗位结构比例限制。医务人员参加疫情防治经历可视同为一年基层工作经历。四要落实一线医务人员生活保障。为一线医务人员提供基础性疾病药物、卫生用品以及干净、营养、便捷的就餐服务，舒适的生活休息环境和与家人隔离的必要条件。采取专车接送解决定点医院一线医务人员通勤问题。五要加强医务人员个人防护。全力救治受感染的医务人员。医用防护品要重点向疫情防控一线投放使用，特别是要全力保障定点救治医院、发热门诊、集中隔离观察点等一线医务人员防护物资需求。六要确保轮换休整到位。对长时间高负荷工作人员安排强制休息。疫情结束后，及时组织一次免费健康体检和疗养休养，并适当增加休息和带薪休假时间。七要及时做好心理调适疏导。开展一线医务人员心理健康评估，强化心理援助措施，做到心理问题早发现、早干预、早疏导。八要切实落实有困难家庭的照顾帮扶。开通一线医务人员家属就医绿色通道，建立社区干部联系帮扶一线医务人员家庭制度，对于一线医务人员子女教育给予更多帮助关爱。九要创造更加安全的执业环境。完善问责机制，维护医疗秩序，保障医务人员合法权益。对于伤害医务人员的，坚决依法严肃查处。十要开展烈士褒扬和先进表彰。依法做好因疫情防控牺牲殉职人员的烈士评定和褒扬工作，全面做好抚恤优待。开展医务人员及时奖励和表彰，对于获得表彰以及被认定为烈士的医务人员的子女，在入学升学方面按规定享受相关待遇。

《通知》强调，地方各级党委和政府要按照党中央、国务院决策部署，坚决落实好以上政策措施，以高度负责的态度、务实到位的举措，切实保护关心爱护医务人员，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 04 版）