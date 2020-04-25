国家卫健委： 落实护士待遇保障

5月12日是国际护士节，今年我国的主题为“致敬护士队伍，携手战胜疫情”。昨天，国家卫生健康委办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《关于做好2020年5·12护士节相关工作的通知》（以下简称《通知》），其中要求要关心关爱护士队伍，落实护士待遇保障政策，切实为护士减负。

《通知》要求各地各单位要加强对护士的人文关怀，根据实际需求合理调配护士人力，科学安排学习工作和休息休假。要着力改善护士工作环境和后勤保障条件，让护士劳逸结合，舒心、安心地开展工作。适时组织举办心理讲座，开展心理健康评估、心理咨询等，帮助护士做好心理调适疏导，减轻工作和心理压力。

要依法依规采取有效措施，维护护士合法权益，推动待遇保障政策措施落地。对直接参加新冠肺炎疫情防治工作的一线护士，要按照《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号）、《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）等有关要求，在薪酬待遇、职称评聘、生活保障、休息休假、照顾帮扶等方面，坚决落实好相关保障政策措施。按照有关规定给予表彰奖励。

《通知》还提出，要保障护士执业安全。各地各单位要按照有关规定切实保障护士执业安全。医疗机构应当落实《护士条例》有关规定，为护士提供卫生防护用品，并采取有效的卫生防护和医疗保健措施，有效预防护士在工作中发生职业暴露，切实维护护士健康权益。要落实《医疗纠纷预防和处理条例》等有关规定，牢固树立底线思维和风险防范意识，严格落实各项安全防范措施，加大力量投入，严密防范各类涉医违法犯罪行为，保障护士执业安全。各地要对侵犯护士人身安全、扰乱正常医疗秩序的行为予以严肃查处、严厉打击。（记者 蒋若静）