让贫困群众喝水不再难

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今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，让广大农民喝上放心水，具有十分重要的意义。如何保障疫情防控期间农民的“水缸子”？今年如何解决贫困群众的饮水问题、继续提升农民饮水安全保障水平？

日前，水利部发出通知，要求各级水行政主管部门，特别是湖北省各有关单位，统筹做好疫情防控和农村供水保障工作，确保农村供水工程安全运行，按时完成农村饮水安全巩固提升年度目标任务——力争2020年6月底前，全面完成农村饮水安全脱贫攻坚任务；确保2020年12月底前，完成农村饮水安全巩固提升任务，基本解决饮水型氟超标问题。

坚持水源保护和水质处理并重

“党和国家高度重视农村饮水安全，下大力气让农民喝上安全、清洁、方便的水，农村饮水安全保障水平不断提升。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍。

来自水利部的数据显示，2019年，解决了101.6万建档立卡贫困人口的饮水安全问题，巩固提升了5480万农村人口供水保障水平，解决了615万氟超标人口饮水问题，超额完成年度目标任务。

确保农村同步全面建成小康社会，今年如何加快推进农村饮水安全工作？

水利部提出，坚持水源保护和水质处理并重，大力推进城乡供水一体化和农村供水工程规模化建设，全面解决贫困群众喝水难题，计划基本完成饮水型氟超标改水任务，农村集中供水率达到87%、自来水普及率达到83%，圆满完成6000万农村人口供水保障水平目标任务。

“今年水利部门继续紧盯剩余未解决饮水安全问题的建档立卡贫困人口，确保2020年6月底前贫困人口饮水安全问题全部解决。”陈明忠介绍。

确保农村供水工程安全运行

“在疫情防控期间，工程建设应坚持精细管理、精准施策，有序推动复工。”陈明忠介绍，水利部提出，各地各部门要按照中央统一部署要求，根据属地疫情防控需要，区别不同风险等级，分别采取相应对策措施。仍有脱贫攻坚任务、饮水型氟超标改水任务的地区，应抓紧开展招投标、材料采购、施工进场等复工开工准备工作，适时开展工程建设。

疫情防控期间，水利部依托农村饮水安全管理信息系统，建立了湖北省千人以上工程和其他疫情严重和扩散风险高的地区万人工程管理责任人名录，并将根据工作需要，组织工作人员随机电话问询农村供水保障情况，对农村供水工程运行状况进行监管。同时，水利部提出各地要保障农村供水工程安全运行，确保疫情防控期间广大农民喝上放心水。

3月底前，力争复工100项以上重大水利工程

在海南迈湾水利枢纽工程施工现场，永久上坝道路及导流洞正在紧张施工中。迈湾水利枢纽是海南水网建设骨干工程，也是国家172项节水供水重大水利工程之一。施工单位在做好各项疫情防控工作的基础上，向当地政府提交复工申请，制定防疫方案和应急预案，有序推动复工。

湖南5项在建重大水利工程已有4个项目复工。涔天河水库灌区工程左干渠2月6日复工，到岗率约为80%。四川全力推动172项重大水利工程之一——李家岩水库按时建成投运。149处在建的省重点水利工程中，已有21处在组织落实疫情防控措施的前提下复工。

连日来，水利部门在严格防控疫情的基础上，积极组织重大水利工程复工复产。截至2月23日，110项在建重大水利工程已有63项复工。水利部提出，在110项在建重大水利工程中，2月底前确保复工60项以上，3月底前力争复工100项以上。

水利部明确提出，除湖北省重大水利工程可暂缓复工外，其他省（区、市）要区分工程所在地的疫情，组织制定重大水利工程复工计划和实施方案，做到一项一策，实行清单式管理。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 15 版）