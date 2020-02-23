国家发改委：确保武汉及湖北有序稳定能源供应

人民网北京2月23日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民就湖北能源供应保障和东北供暖煤炭保障等相关问题进行了回应。

唐社民表示，武汉作为保障的重中之重，一方面，自从疫情发生以来，全力保障湖北能源供应。电网企业迅速建立了疫情防控期间电力保障机制，明确了疫情防控期间居民用户欠费不停电，加强24小时的供电服务运营管理。

他说，目前湖北存煤493万吨，统调电厂平均存煤可用天数54天，是近年来的高位；成品油库存51.3万吨，其中武汉市成品油库存10.5万吨。下一步将继续把湖北省特别是武汉市，作为能源供应保障重中之重，指导有关企业加强资源落实和运行调度，确保武汉及湖北有序稳定供应。

谈到东北地区供暖煤炭保障问题时，唐社民表示，组织主要电厂和煤矿签订了有量有价中长期供应合同。供暖季来临之前，各个电厂和储煤基地基本储足了煤炭。进入供暖季之后，主要是加强蒙东地区煤矿的生产组织，保证对东北稳定供应。

“2月22日的统计数据，东北地区统调电厂煤炭库存1051万吨，可用15天，可有效保障发电及供暖用煤需要。”他说。