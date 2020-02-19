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国家发改委：多举措降低中小微企业生产经营成本 促进复工复产

2020年02月19日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民表示，针对中小企业、小微企业复工复产问题，国家发改委将从三个方面来帮助他们渡过难关。

唐社民表示，中小企业、小微企业还面临着很多问题，比如返岗工人不足、交通物流不畅、产业链配套难等等问题，有关方面也都在积极地想办法，帮助企业解决这些难题。

对此，国家发改委将按照中央的部署，会同有关方面重点做好几个方面的工作：

一是按照实事求是的原则指导各地区根据疫情情况依法依规、科学合理，采取有针对性的措施在有效防控疫情的基础上有序推进复工复产。强调几个关键词：依法依规、科学合理、有效防控、有序推进。

二是加快组织员工有序返岗，保障企业正常的融资需求，优先畅通货物运输，做好要素保障。

三是落实收费公路暂免通行费的政策，阶段性减免社保费，实施企业缓缴住房公积金政策，切实降低企业生产经营成本，促进复工复产。

对地方涌现出的好经验和好做法，发改委已经梳理推广了一批，下一步还会陆续推出。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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