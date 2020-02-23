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国家能源局：力保全国能源稳定供应 督促重大项目加快开复工

2020年02月23日15:46 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月23日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家能源局煤炭司司长鲁俊岭就疫情期间能源保障相关情况进行了回应。

鲁俊岭表示，国家能源局全力保障全国能源的稳定供应，首先是迅速部署安排，把疫情期间能源保供作为当前最重要的工作动员和部署，确保全国用能不短供、不断供；

其次，建立有效机制，国家能源局成立工作专班，专门负责全国能源保供期间的协调和调度，建立能源保障、能源企业复工复产、重大问题协调工作机制；

第三，分领域细化保供措施，在煤炭方面，组织煤矿企业加快复工复产，尽快提高煤炭产量，强化产运需衔接。电力方面，解决好火神山、雷神山、方舱医院的电力接入等问题。油气方面，密切跟踪油气产供储销形势，推动重大项目复工复产。在供热方面，确保群众过冬不能受任何影响；

第四，压实保供责任，指导各地严格落实能源保供属地责任，协调解决能源供应重大问题，确保辖区内能源供应不出现问题；

第五，加强安全生产，督促能源企业严格落实安全生产主体责任，坚决避免疫情期间安全事故影响能源稳定供应。

鲁俊岭表示，在全力做好能源供应同时，近期国家能源局深入分析疫情对能源的影响，督促一些重大能源项目加快复工开工。

(责编：李栋、孙博洋)


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