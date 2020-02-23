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彭长军：防控新冠肺炎疫情，中国狮子联会四川代表处在行动

2020年02月23日10:35 来源：人民网-人民健康网

1月25日至2月20日，中国狮子联会四川代表处动员各地区狮友，充分调动资源，集中力量采购口罩、护目镜、测温仪、消毒液、防护服、手套等物资，截止2020年2月19日下午4点向湖北武汉，四川，重庆等地捐款捐物累计2667115.18元；其中筹款：2027591.18元，筹物：639524元。

这是一场没有硝烟的战争。在此重大公共卫生事件应对中，无人能置身事外。到了这个阶段，我们区会也在响应四川省残联的号召，开始思考进行战略调整：从单一为一线医疗机构提供应急防控物资以解决燃眉之急这一维度转向更为多元而广泛的公益项目。作为以服务为宗旨的中国狮子联会，我们一直在努力！

在中国残联统一部署下，1月25日至2月20日，中国狮子联会在十四个地区广泛动员，充分调动资源，集中力量采购口罩、护目镜、测温仪、消毒液、防护服、手套等物资，累计捐助防护物资价值1541.53万元；累计捐助资金536.35万元，共计投入近2077.88万元，其中有762.75万元的物资和资金用于支援湖北省疫情防控。

 

(责编：欧阳易佳、李栋)


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