彭长军:狮爱蜂场助力九寨沟灾后助残
2019年11月5日，迎来了该项目的落地交接和启动工作。中国狮子联会四川代表处2019-2020年度主任彭长军狮兄、第二副主任廖建平狮兄及其项目工作团队一行来到九寨沟县马家乡苗州村项目所在地，在九寨沟县残联、马家乡政府及部分受助残疾人的一同见证下，将已建设好的400余箱具备智能生产管理的智能蜂箱及蜂群移交给项目合作社（该合作社是为54户残疾人专项成立的项目合作社），标志着该项目蜂场成功实施落地，正式投入运营。
继2017年地震以来，为了解决残疾人创业增收难问题，县残联积极争取中狮联四川代表处支持，争取资金56万余元扶持残疾人建立绿之源种养殖业合作社，发展中蜂养殖项目。该项目先期投入资金40万元，于2019年7月启动，已发展275桶蜂，后续还将加大投入壮大规模。该项目将惠及合作社52名残疾人。
彭长军主任表示，此项目借助科技创新，更有效的助力助残的尝试性探索工作具有的现实意义。同时，我们定将秉持"正己助人，我们服务"的初心，在助残等公益服务上持续创新，做新时代公益路上的追梦人。
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