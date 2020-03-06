彭长军：及时响应，迎战新冠肺炎疫情

春节期间，突如其来的新冠肺炎疫情，肆虐全国，为响应党中央号召，打赢抗击疫情阻击战，中国狮子联会四川代表处和代表处党支部于2020年1月25日成立了防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组。

工作组成立后，及时通过蜀狮、小狮APP、四川代表处党支部群、党员狮友群及工作微信群等方式，传达学习党中央、国务院和省委省政府关于疫情防控阻击战的决策、部署，宣传落实省残联关于疫情防控工作的要求，加强疫情防控工作的指导。

在主管单位四川省残联的支持下，四川代表处主任团队在彭长军主任的带领下组织全体会员，充分挖掘自身资源，践行“出心、出钱、出力、出席”的四出精神。向全区狮友发出了停止一切聚会及活动的疫情防控告知函和为疫情防控募捐感召函，感召狮友们关注与支持疫情防控工作，动员全体狮友加强自身及家人安全防护和为抗击疫情防控作贡献。及时发布中国狮子联会四川代表处党支部致全体党员狮友公开信和给狮友们的一封信，号召党员狮友在疫情防控工作中发挥党员先锋模范作用，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战作出积极贡献。

1月26日，第一时间向湖北省慈善总会捐款5万元、同时划拔1万元与深圳狮子会共同购买一批口罩送往湖北疫区，狮友企业第一时间捐赠10000只成本价值65万元的灭菌新型空气净化器口罩驰援武汉，用于疫情防控工作的一线医务人员、公安民警和残疾人等。

工作组充分调度各行业资源，为疫情防控工作筹集物资；狮友们紧密团结，纷纷为疫情防控工作捐款、捐物，资源共享，尽己所能提供货源渠道。

紧急启动新闻发言人制度，每天公告各项防控工作信息。

同时通过分区主席对狮友们在假期期间的流动信息展开摸排工作并进行登记；疫情防控工作全面展开。

1月29日，四川代表处紧急成立了物资采购小组、医疗专业人士为组员的防控物资信息汇总及采购小组，针对各方信息展开逐条梳理、甄别。做到了公开、透明、规范、依法、有效。

工作组将疫情防控物资及时送达四川、重庆两地的医院、残疾人康复机构、社区、残疾人家庭、疾控中心等机构和湖北省。

同时为关爱到四川代表处的全体会员，区会专门安排从关爱委资金预算中划拔2万元购买口罩和酒精分发给各位狮友。

2月7日，四川代表处根据四川省残联的总体要求，彭长军主任转达中国狮子联会关于服务工作指引：疫情防控服务工作从单一为一线医疗机构、残疾人康复机构提供应急防控物资以解决燃眉之急这一维度转向更为多元而广泛的服务社区、社区残疾人、和一线的工作人员，鼓励和支持狮友发挥各自的智慧和优势，努力扩大疫情防控服务覆盖面。

马来西亚308B1区是四川代表处的结盟友好区，疫情牵动着海外华人的心。马来西亚308B1区狮友们紧急筹集用于服务的口罩24760个，于2月8日历经千山万水抵达成都，大爱无疆......在四川省残疾人联合会的协调下，分别送往四川、重庆两地的残疾人家庭、疾控中心和社区等机构。

四川代表处59支服务队，针对陆续抵达的物资，实时在工作群予以公告，由区会统一组织发放，及时分发到服务队，由服务队送往我们的服务对象，高效完成疫情防控物资的精准发放。

四川代表处在这次疫情防控阻击战中，表现出的快速反应能力，团队凝聚和协作精神，狮友们捐款捐物积极主动、服务热情和取得的成绩，得到了中国残联、中国狮子联会及四川省残联的充分肯定和通报表扬，也得到了社会各界和服务对象的好评和称赞。

截止目前，据不完全统计，疫情防控期间，四川代表处筹资筹物达383.49万元，其中筹款204.72万元、筹物资178.77万元。感召狮友参加抗击疫情献血8.28万毫升。

捐资捐物服务医院、残疾人康复机构、公安、交通等疫情防控一线机构130个，服务街道、社区153个，收到单位感谢信31封。

向湖北省残联及康复机构、湖北省医疗机构、湖北省残疾人捐赠口罩、防护服、护目镜等疫情防控物资和残疾人生活物资折合金额106.24万元。

3月5日，四川代表处应湖北省残联的要求，针对湖北省残联机关下沉联系的武汉市硚口区天勤花园社区221户残疾人急需生活物资，四川代表处防疫工作组彭长军主任迅速组织采购工作组开展行动，3月7日为221户残疾人采购大米、面粉、食用油等15个品种价值10.539万余元的生活物资将送往湖北，以解决疫情期间221户残疾人家庭的日常生活所需。四川省残疾人联合会党组成员、机关党工委书记梁峰、中国狮子联会四川代表处彭长军主任等出席了出征仪式。