近日，中国狮子联会四川代表处召开2019-2020年度工作总结。会上，发言人称，中国狮子联会四川代表处（以下简称四川代表处）在中国狮子联会、四川省残联的领导和指导下，坚持党的领导，积极响应党和政府的号召，及时中成立四川代表处疫情防控工作领导小组，紧急启动应急救援机制，为疫情防控工作先后捐资捐物，充分体现了四川代表处为疫情防控工作的社会责任担当。

四川代表处负责人彭长军表示，这一年里，四川代表处持续关注党建工作，继续加强功能性党支部的建设；组织了庆祝国庆70周年快闪活动， 组织 “重走长征路、发扬红军精神”的团建活动，拓展了多元化的培训方式，持续围绕脱贫攻坚、助残、助学、敬老等方面展开服务。

在创新方面，彭长军表示，这一年里，我们搭建了通道与平台，拓宽了狮子会和社会各界合作共赢。并与四川省红十字基金会、四川省残疾人福利基金会等社会组织紧密协作，打开了捐助资金通道，也为应急救援搭建了新的渠道。

彭长军认为，四川代表处上线了蜀狮课堂在线学习平台，搭建起了蜀狮宣传矩阵。并且，红色行动委员会分别组织的“无偿献血，点滴大爱”、中狮联组织的“我以热血献爱心”、疫情期间“我以我血荐轩辕”、以及2020年国际献血者日“安全血液、拯救生命”等活动，实现了进一步的突破。

“在疫情面前，我们四川代表处快速反应，积极投身到抗击疫情的服务中。” 彭长军称，四川代表处是有担当的，疫情期间迅速反应，调集医疗物资支持和服务疫情防控机构、川渝两地街道社区物业，筹集捐款及物资。