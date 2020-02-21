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民政部：外来车辆有序进出是社区良好运转的重要标志

2020年02月21日16:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电 （记者孙博洋）在今日举办的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良就一些社区对外来人员车辆“一刀切”式劝返的情况进行了回应。

陈越良表示，根据疫情防控工作需要，一些地方实施社区封闭式管理，在控制人员和车辆流动、切断疫情扩散蔓延的渠道等方面发挥了作用。当前，疫情防控形势出现积极变化，做好社区防控工作应统筹考虑疫情防控和复工复产需要，统筹推进阻击疫情和服务群众任务，必须“两手抓”，不能“一刀切”。

陈越良表示，外来车辆有序进出社区载人载货，是社区良好运转的重要标志，也是社区防控工作的重要目标。他也建议各地运用信息化手段，及时将分区、分级、差异化管控情况提示外来人员、车辆知晓，最大限度减少因信息不对称造成的群众不便。

他表示，在社区防控信息化建设方面，自2月10日新闻发布会后，已有多家企业开发相关产品（服务）并上线运行，近期民政部将会同有关部门，联合印发社区防控工作信息化相关指引，并分批推荐公益性产品（服务），供各地自愿选择使用。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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