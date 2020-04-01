民政部：将受疫情影响困难家庭纳入社会救助

人民网北京4月1日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会救助司副司长刘勇就疫情防控期间兜底保障工作相关情况进行了回应。

刘勇表示，民政部和国务院扶贫办联合开展了社会救助兜底脱贫行动，并制定了具体的工作方案。他认为，在这项行动中要把三项政策措施落实落细，对顺利完成兜底保障任务至关重要。

一是农村低保功能要进一步强化。对于未脱贫的建档立卡贫困家庭中，重病、重残人员可参照“单人户”纳入低保，对其家庭财产、家庭经济状况可不再进行核对，等脱贫攻坚战打完之后，按照有关规定实行动态管理。

二是农村特困人员供养制度必须全面落实。优先为有意愿的、生活不能自理的特困人员提供集中供养服务，对那些分散供养的特困人员提供好照料服务。

三是充分发挥好临时救助的作用，优化简化审核审批程序，健全乡镇备用金制度。此外，还要深入了解掌握新冠肺炎患者家庭以及受疫情影响导致生活困难的家庭情况，将符合条件的及时纳入临时救助等社会救助范围。