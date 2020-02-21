交通部：“点对点”包车 24个省15.9万农民工返岗工作

人民网北京2月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控疫情、维护社会稳定工作情况。会上，交通运输部办公厅主任徐成光表示，截至20日全国有24个省份开展返岗包车运输，共有15.9万名农民工通过包车运输方式返岗工作。

徐成光表示，疫情低风险地区，要全面恢复暂停运营的道路客运、城市公交、城市轨道交通、出租汽车等运输服务；疫情中风险地区，要根据疫情防控需要逐步有序恢复暂停运营的上述各类交通运输服务；疫情高风险地区，在全面恢复之前，要切实保障好医护人员、公共事业运行一线人员、老幼病残孕等重点人群的必要出行。

徐成光通报，截至20日，26个省份恢复省际道路客运，30个省份恢复省内道路客运；401个城市持续提供地面公交服务，78个地级市、90个县级市恢复了地面公交运营。在已开通城市轨道交通的41个城市当中，北上广深等33个城市都在正常运营，尚未恢复运营的几个城市也都在积极制定恢复运营的方案。

徐成光表示，农民工群体十分重要，也十分辛苦，复工复产确实离不开他们。2月1日，交通部发电推广了四川省开展农民工“点对点”运输的好经验。2月19日，交通部会同人社部、公安部、卫生健康委、国家铁路集团，联合印发了《关于做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作的通知》，采取“点对点”包车、联成运输等方式，做到输出有组织、健康有监测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯。