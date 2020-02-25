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交通部：全国铁路在建项目复工率达38.9%

2020年02月25日17:11 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月25电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部综合规划司副司长范振宇表示，目前全国铁路在建项目的复工率达到38.9%，公路水路计划总投资在10亿元以上的重点在建项目复工率为37.2%。

范振宇表示，交通建设投资历来是基础设施投资的重要组成部分，在毫不放松抓紧抓实抓细交通运输领域疫情防控的同时，大力促进交通有效投资，坚决打赢交通脱贫攻坚战，为服务“六稳”做出交通运输贡献。

他说，交通运输行业主要开展了两方面工作。一是分类有序推进在建项目尽快复工，指导有关单位按照国务院联防联控机制印发的《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》相关要求，严格采取相关防控措施，在具备条件的地区积极有序推动交通重大项目复工。

二是加快推动新建项目开工，目前各地正在不断加大前期工作推进力度，积极改进招标方式，优先采用电子招标等方式保障工程建设招投标正常有序开展。交通部全面推动了“十三五”规划备选项目实施，提前启动一批符合国家战略、符合规划方向的项目，持续优化滚动项目库。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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