武汉有医治能力的病床规模将达7万张

发布会现场，全体人员起立为疫情逝者默哀 供图/新华社

昨天，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员介绍中央赴湖北指导组组织开展疫情防控工作情况。中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，要清醒地认识到，湖北武汉疫情防控形势尽管有好的迹象和积极变化，但仍然十分严峻。现有3万多名患者在医院救治，其中重症患者8000多人，危重症1600多人，救治任务还十分艰巨。

丁向阳表示，必须咬紧牙关，一鼓作气，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，发起全面总攻。“不去武汉之患、不解全国人民之忧、不获得抗击疫情的最后胜利，我们决不收兵！”

救治

武汉3万张定点医院床位已落实

中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳介绍，湖北和武汉疫情出现了一些积极的变化，防控工作也取得了阶段性的积极成效。武汉现在每天增加的新增病例加上疑似病例从2月中旬的4000多人现在已经下降到每天1000-2000人，呈倍数下降。此外，每天出院的人数也在稳定增加，这几天已经达到每天500多人。

但同时丁向阳也强调，武汉、湖北现在的防控形势仍然十分严峻。从医疗救治上讲，现在医院的患者还有3万多位，重症8000人以上，危重症1600多名，救治任务十分艰巨。“我们现在要做的是防止轻症转为重症，防止重症转为危重症，防止危重症出现死亡，这是当前的重中之重。”

中央指导组成员、国家发展改革委员会副主任连维良表示，为实现“床等人”，武汉市正在实行“两增一改造”，病床规模达将到7万张左右。具体措施可概括为“两增一改造”，即增加定点医院和方舱医院。定点医院的规模要达到3万张以上，方舱病床规模也要达到3万张以上，隔离治疗点的规模要达到1万张以上，使得具有医治能力的病床规模达到7万张左右。确保定点医院和方舱医院动态保有3000至4000张床位，可随时接收病人。

保障

与湖北武汉建立每日对接机制

连维良介绍，在各方共同努力下，一线医护人员所需的重点医疗物资能够得到保障，生活物资供应基本上是充裕的。

连维良表示，当前新冠肺炎疫情防控到了最关键的阶段。为解决物资保障问题，中央指导组与湖北省、武汉市建立物资保障每日对接机制，每日调度，每日跟踪落实情况，每日解决个案问题。与外援医疗队和重点医院建立直接沟通机制，直接了解存在的困难和问题，尽快帮助处理。

连维良介绍，在武汉实行更严格的管控措施之后，对医疗物资的需求会大幅度增加，下一步的总体考虑，归纳一下就是四句话：增加数量，保障质量，应保尽保，特事特办。

督查

武汉要建立起真正的战时指挥系统

丁向阳介绍，针对当前防疫工作暴露出来的突出问题，中央指导组采取了多项措施。一方面是深入一线进行督查和督办，要求武汉市要建立起真正的战时指挥系统。“我们看到前一段时间，整个的指挥系统需要提升，需要提高效率。有的系统的工作依然是常态下的节奏，那么就不能称之为‘战时’，也就不可能有效地指挥这场战役。”丁向阳说。

另一方面是对有关市级的负责人开展约谈并曝光。丁向阳表示，指导组对在对四类人员集中收治过程中，一些干部存在底数不清、情况不明、救治不及时、责任不落实的情况和问题，对武汉市武昌区、江汉区以及湖北省和武汉市的卫生健康委相关部门的负责同志，进行了工作约谈，目的是释放“失职失责必须追究”的强烈信号。文/本报记者 董鑫 张夕

现场

中央指导组为疫情逝者默哀

继2月15日举办近年来的首场京外发布会之后，昨天是国务院新闻办公室第二次在湖北武汉举办新闻发布会，也是中央指导组自1月27日到达武汉之后首次出席发布会。发布会开始，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，这场突如其来的疫情，是新中国成立以来的一场非常战“役”，病毒来势之凶，疫情传播之烈，范围扩散之广，全社会所面临的挑战和压力之大，应该说堪称前所未有。

他介绍，农历除夕之夜起，各地支援武汉的队伍就紧急集结。全国29个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团、军队共派出3万多名全国最优秀医务人员支援湖北武汉，第一时间投入战“疫”第一线。他们是这个时代最可爱、最美丽的人。

丁向阳说，感谢一线的医务工作者，他们夜以继日，连续奋战，一些医护人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了大爱无疆、医者仁心的崇高精神。“在这里，我代表指导组，对一直奉献在一线的同志们致以崇高的敬意，对英勇牺牲的医务人员和不幸去世的患者表示深切的哀悼！”随后，全体人员起立，为英勇牺牲的医务人员和不幸逝世的患者表示深切哀悼。