丁向阳：千方百计做好新冠肺炎医疗救治工作是重中之重

人民网北京3月6日电 （许晓华）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳介绍，世卫组织认为，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，改变了疫情的快速扩散流行的危险进程，减少了全国范围内数十万病例的发生。中国疫情的下降，保护了国际安全，构建起了阻止疫情传播的第一道防线，为全世界抗击疫情赢得了时间。

“全力推进确诊患者、疑似患者、密切接触者的应收尽收、应治尽治和应检尽检。”丁向阳说。

丁向阳表示，千方百计做好医疗救治工作，这是目前工作的重中之重。孙春兰副总理多次组织召开专家会议进行研究，明确“四集中”和分类管理的原则，坚持中西医结合、关口前移，对轻症患者早介入、早干预。实行多学科专家会诊、巡诊，加强重症患者救治和护理。及时总结临床救治的经验，完善诊疗标准，推出了新冠肺炎第七版诊疗方案，还专门制定两版轻型、普通型管理规范和重症、危重症诊疗方案，推动救治的同质化。现在武汉市每天出院患者都在一千到两千人之间，应该说救治工作积极有效。

丁向阳说，做好患者及其家属的心理干预，及时给予帮助和关怀，同时更好地满足其他患者的就医需求。严防监狱监所、养老院、儿童福利院等特殊人群集中场所疫情发生、扩散。加强社区管理，不断创建无疫社区、无疫单位、无疫市州。

“当前，湖北和武汉的疫情防控任务依然艰巨繁重，我们唯有迎难而上，英勇奋战，才能克服困难，赢得胜利！”丁向阳呼吁。