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丁向阳：支援湖北武汉医务人员约三分之一是90后、00后

2020年03月06日18:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （许心怡）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，在发现医务人员感染的情况后，立即加强了医务人员的防护工作，制定了预防感染技术指南和防护规范。现在由于各项措施在不断加强和到位，有效控制了医院的院内感染。

丁向阳指出，在这次疫情发生的早期，湖北省被感染的医护人员有40%是在医院感染，60%是在社区，均为湖北当地的医务人员，而且大都是非传染科的医生。初期是大家对病毒的认识还不足，防控知识缺乏。在这次疫情防控中，也有多位医务人员因为感染发病而献出了宝贵的生命，这让所有的人都为之惋惜和悲痛。

“在发现医务人员感染的情况后，我们立即加强了医务人员的防护工作，制定了预防感染技术指南和防护规范，开展督导检查和全员的培训，不培训不能上岗，加强防护物品的供应，让医务人员轮班休息。”丁向阳说，当初工作非常繁忙，医务人员得不到休息。现在由于各项措施在不断加强和到位，我们有效控制了医院的院内感染。全国支援湖北武汉的4万多名医务人员，从统计的情况看，到目前没有感染的报告。

丁向阳表示，医务人员是战胜疫情的中坚力量，他们和英雄的武汉人民一道，守护着这片厚重的荆楚大地，正是他们冲锋在前，不计较个人得失，才会有今天湖北、武汉的防控局面。在支援湖北武汉的医务人员大军中，有90后、00后的年轻人，据统计，有12000人之多，差不多是整个队伍的1/3。在抗击疫情过程中，90后、00后这些年轻的医生、护士，用行动证明了自己的责任、担当和价。昨天父母眼中的孩子，今天已然成为了新时代共和国的脊梁，成为国家的骄傲和希望。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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