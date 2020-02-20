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开车出门需要怎样防护？专家：车里应常备消毒用品

2020年02月20日17:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月20日电 （记者许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，开私家车出门时要做好通风换气，冬天开窗通风时要注意保暖。车里应该常备口罩、手消毒剂或者消毒纸巾等个人防护用品和消毒用品。

冯录召说，如果有可疑症状的人搭乘私家车后要及时开窗通风，对可疑症状人接触的物品表面，比如车门把手、座椅或者方向盘进行消毒。如果有疑似或者确诊的新冠肺炎患者搭乘过，应在专业人员指导下及时做好私家车内部，包括一些物品表面，还有空调系统的终末消毒，其他同乘者应该按照有关规定接受隔离医学观察。

“如果开出租车，每日载客之前应对车辆内部进行清洁和消毒。同样，车里应该配备口罩、消毒湿巾或者免洗手消毒剂等常用的个人防护用品。”他说，司乘人员打喷嚏时，要用纸巾遮住口鼻，或者采用肘臂来遮挡。另外，可以通过车载广播、汽车座椅背面张贴提示性标语等方式来开展新冠肺炎卫生防护知识宣传。

(责编：刘卿、李栋)


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