AC-Hib三联结合疫苗未获再注册 新剂型正在加速开发

今日，智飞生物发布公告，其子公司绿竹制药生产的AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗水针剂型（以下简称AC-Hib三联结合疫苗）未再注册。生产厂家表示，正在对AC-Hib三联结合疫苗剂型进行创新，冻干新剂型在抓紧开发中，将争取尽快上市，从而实现对传统剂型的替代。同时，对未完成AC-Hib三联结合疫苗全程接种的儿童，专家也给出了解决方案。

AC-Hib三联结合疫苗由绿竹制药独家生产，公司相关负责人表示，未能完成再注册并非产品安全性存在问题，而是公司按照药监部门的要求在对产品进行创新。

对于AC-Hib三联结合疫苗水针剂型的安全性，这位负责人介绍，此疫苗生产工艺稳定，2014年获批以来，批签发数为2086万剂，批签发合格率为100%，截至目前已安全使用近2000万剂人次。该产品上市后预防接种不良反应均在产品说明书记载范围内，未发现新的、非预期不良反应。这位负责人还介绍，2015年8月15日至2018年3月15日期间，以广东和云南疾病预防控制中心为主要研究单位，在两省部分地区开展了样本量为10800人的疫苗上市后IV期临床安全性研究，均未观察到非预期严重不良事件。在河北省秦皇岛市、迁安市、沧州献县、江苏省扬州市、湖南省湘潭市以及上海市进行了常规接种的不良反应观察，均未发现说明书以外的非预期不良反应。

绿竹制药正抓紧AC-Hib冻干剂型的开发，已经完成相关的临床试验并准备申报注册。公司已在2019年4月1日依法停止了AC-Hib三联结合疫苗水针剂型的生产，并按有关要求进行了信息披露。

记者了解到，AC-Hib三联结合疫苗是联合疫苗，它与单价疫苗的主要区别在于，单价疫苗只能预防一种传染病或一种型别的病原体感染，联合疫苗则可以预防两种以上传染病或两种以上型别的病原体感染。

在冻干剂型AC-Hib疫苗未获批注册上市前，未完成AC-Hib三联结合疫苗全程接种的儿童怎么办？原卫生部免疫规划专家咨询委员会委员、国内资深免疫规划专家刁连东主任医师建议，在国内尚无同类产品的情况下，可以采取以下方案完成后续接种：如需要接种3剂、目前只接种1剂或2剂的儿童，可用绿竹制药生产的预填充式A+C脑膜炎球菌结合疫苗和Hib疫苗分别接种2剂或1剂，2种疫苗可以在不同部位同时接种；已经接种AC-Hib三联结合疫苗，未完成全部接种计划的儿童，如果换用其他公司单价疫苗，应在疾控部门工作人员指导下科学更换，以保证接种安全。（记者 朱国旺）