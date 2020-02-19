赛诺菲利用基因重组技术平台加速开发新型冠状病毒疫苗

今天，赛诺菲全球疫苗事业部赛诺菲巴斯德（Sanofi Pasteur）宣布，将利用先前开发SARS疫苗的经验，与美国生物医学高级研究与开发局（BARDA）合作, 利用先进的基因重组技术平台加速开发新冠病毒（COVID-19）疫苗。

基因重组技术能对病毒表面的蛋白质产生精确的基因匹配。DNA序列编码将被结合到杆状病毒表达平台的DNA中，并用于快速制造大量的冠状病毒抗原，这些抗原经配制后将刺激人体免疫系统来抵御病毒。相较于传统疫苗开发平台，基因重组技术有利于快速开发疫苗，并在更短的时间内大规模制备疫苗。基于杆状病毒表达平台，赛诺菲已开发了一款已获批上市的重组流感疫苗产品。

赛诺菲疫苗全球负责人David Loew表示：“我们必须协同合作才能应对全球性的健康威胁，比如最新的冠状病毒。为此，我们与BARDA展开合作，加速开发这款潜在候选疫苗。我们将尽最大努力发挥我们的专业优势。我们相信，合作将带来最有意义的成果，保护公众不受新冠病毒的感染。”

赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示：“新冠肺炎疫情发生以来，赛诺菲巴斯德持续关注和支援中国的疫情防控工作。利用技术优势参与新冠肺炎疫苗的研发，是我们守护中国民众健康的切实承诺。基于赛诺菲巴斯德在疫苗领域的深厚积累，我们期待和各方通力合作，尽早为中国民众带来防御新冠病毒的疫苗。

BARDA主任Rick A. Bright博士表示：“面对2019新型冠状病毒等新兴全球健康威胁，我们需要快速做出反应。通过扩大与赛诺菲巴斯德的合作伙伴关系，同时利用现有重组疫苗平台，我们希望加速开发候选疫苗来防御新病毒。”

COVID-19属于冠状病毒家族，可引起呼吸系统疾病。2002年底，SARS（严重急性呼吸系统综合症）冠状病毒出现，随后于2004年基本消失。赛诺菲计划进一步研究一款已进入临床前期的SARS候选疫苗，用于预防COVID-19。

在非临床研究中，SARS候选疫苗已展示出免疫原性，并在动物攻毒模型中起到了部分保护作用。Protein Sciences（于2017年被赛诺菲收购）的开发工作为加速开发COVID-19疫苗提供了开端。此外，由于该平台已产出一款已在美国获批上市的流感疫苗Flublok，因此将可以相对快速地用于临床试验样品的生产。赛诺菲的平台还具备生产大量候选疫苗的潜力。

与BARDA达成的这项协议，展示了赛诺菲对抵御公共卫生威胁所做出的持续贡献。

2019年12月，赛诺菲还与BARDA签署了一项协议，将建立先进的生产设施，持续生产佐剂重组疫苗，用于防范流感大流行。这款产品的技术平台将被用于COVID-19疫苗的研发。