抗击疫情“心健康-溶会贯通”北京、新疆专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，STEMI患者如何更好的进行救治？胸痛患者的急诊处理流程？疫情期间医护人员如何做好防护？

为积极响应国家防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继“溶·会贯通”系列讲座湖北、四川、河南专场顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月20日16:00—17:40、2月21日17:00-18:50分别进行全国基层巡讲的北京、新疆专场。

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员霍勇、中华医学会心血管病分会常委委员陈韵岱、中国医师协会胸痛专业委员会副主任委员刘红梅、中国医师协会胸痛专业委员会副主任委员朱华栋、新疆医科大学第一附属医院心内科主任马依彤、新疆医科大学第一附属医院马翔、武汉亚洲心脏病医院急诊科副主任张勇、新疆喀什地区第一人民医院胡育英、新疆生产建设兵团第一师医院陈劢等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。