除全国中高风险地区外其他地区进返京人员不须提供核酸阴性证明

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，当前，全国疫情形势总体保持平稳，北京疫情呈现持续向好态势，在继续抓好各项防控措施不放松的前提下，为有序恢复生产生活秩序，精准做好进（返）京人员健康管理服务，在常态化防控下，除全国中高风险地区进（返）京人员须持有到京前7日内核酸检测阴性证明外，全国其他所有地区进（返）京人员持健康码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动，进（返）京时，不须提供核酸检测阴性证明。

6月11日，北京新增报告本地确诊病例，本市第一时间拉响防疫警报，迅速进入战时状态。从严从快开展流调溯源，仅用22小时就锁定新发地批发市场为流调溯源的重点，第一时间果断关闭新发地市场并派驻工作组，对周边居民小区等场所实施封闭管理。第一时间精准锁定高危人群，第一时间迅速找到所有密接者，并严格执行集中医学观察。本市坚持外防输入、内防扩散，争分夺秒地精准开展排查、检测、流调、溯源等工作，不放过任何风险隐患，不给病毒传播以可乘之机。同时，加强医疗救治，集中全市优质医疗资源，坚持“一人一策”精准救治，尽最大努力，发挥最高水平，让每位患者得到最好救治。持续加强核酸检测，做到应检尽检动态清零、愿检尽检做好服务。加强社区防控，进行封闭式管理，对重点人群加强排查，做好健康监测，实现闭环管理。本市坚持科学防控、精准施策、有效应对，始终掌握疫情防控主动权，仅仅用不到一个月的时间，新发地批发市场聚集性疫情实现了有效控制。同时，统筹疫情防控与经济社会发展，保证经济社会平稳有序运行，有序恢复生产生活秩序。全面细致开展农贸市场防疫大检查，全力以赴做到保供稳价，切实保障家门口“菜篮子”安全。

徐和建表示，昨天，新发地批发市场聚集性疫情发生整整一个月，这是北京全城抗疫、全民抗疫的一个月，是追踪密接、核酸筛查的一个月，是确诊病例、全力救治的一个月。目前，北京已经连续五天实现零新增本地确诊病例，治愈出院人数不断增加，中风险地区不断减少。首都疫情防控形势持续向好，态势可防可控可预期，新发地批发市场聚集性疫情得到了有效控制。首都疫情防控任务依然繁重，必须保持清醒头脑，慎终如始，查漏补缺，继续抓实抓细疫情防控各项工作，彻底打赢疫情防控这场硬仗。

热点回应

1.在常态化防控下，如何监控和及时发现市场、饭店、商场等人员密集场所可能存在的病毒污染？

中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波：通过对环境样本的核酸检测可以较快速、便捷地判定这些样品所处的环境是否受到过病毒污染，可以用于高风险环境的监测、疫源地调查。但此方法不能判定病毒死活，病毒分离培养是最直接的方法，如培养阳性能证明有活病毒，能够造成感染，但分离培养方法检出率低，检测周期长，主要用于溯源或较系统的现场研究。必要时可以将两种方法结合运用。

在常态化防控下，及时判定市场、饭店、商场等人员密集场所是否存在病毒污染的风险更多需要结合流行病学资料进行分析。病人和感染者到过的场所存在被病毒污染风险；疫情流行期，人员密集的场所增加了被污染的机会，风险较高，如再密闭不通风，则风险更高；这些场所高频接触的物品表面如门把手、推车把手、手接触式开关、水龙头等存在更大的被污染风险。

2.居民日常生活应如何使用消毒剂？

中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波：家里可以根据需要备一点消毒剂和消毒湿巾，但不要太多。消毒剂的有效期通常比较短，长时间存放会过期失效，消毒剂开封后也会缩短有效期。同时，购买的消毒剂应该是在生产商或进口商所在省卫生健康部门备案过的产品，注意选择信得过的厂家生产的产品。

市民在使用消毒剂时，要严格按照说明书使用，浸泡、擦拭、喷雾后要经过一定时间才能达到消毒效果。要特别注意消毒剂的浓度配比，浓度过低会造成消毒失败，浓度过高会对物品带来损害。（记者 贾晓宏 李祺瑶）

消毒剂需要放在阴凉、避光、通风好的位置。此外，还要根据消毒对象使用不同的消毒剂。如季铵盐消毒剂主要用于环境表面，酚类消毒剂主要用于环境表面、衣物的消毒，酒精主要用于皮肤消毒，含氯消毒剂如84消毒剂主要用于环境表面、餐具的消毒，用于衣物消毒时要注意对有色织物的漂白作用。