新冠肺炎疫情期间，肝病患者该如何防控？

慢性肝病包括慢性乙肝、慢性丙肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、自身免疫性肝病、脂肪肝等，需要长期管理。在疫情防控期间，不仅要做好新冠肺炎防控，而且还要做好肝病的保养。那么肝病患者该如何做呢？近日，北京市健康科普专家，北京佑安医院肝病免疫科主任医师韩莹提供三大方面建议，希望大家通过科学、合理的保健与防控，远离肝病与新冠肺炎。

一、加强疾病治疗和自我健康管理

1、坚持服药

对于慢性乙肝、慢性丙肝这类需要坚持服用抗病毒药物的患者，一定要坚持服药。为了避免忘记服药，可将手机设置一个提醒服药的闹钟，提醒服药。另外，患者应定期检查剩余药量，及时到医院或药店购买药物，以免因缺药而造成治疗中断。有的患者讲究“正月里不能吃药”，这样是不对的。如果随意停用抗病毒药物，可能会增加耐药的几率，也会有病毒反弹，加重病情的风险。若患者合并其他疾病，比如糖尿病、高血压、心脏病等，也应坚持服药，并定期到专科门诊就诊，评价治疗效果。

2、注意保暖

目前正处于一年中最冷的一段时间，往年这段时间正是上消化道出血的高发季节。加上近期北方连续降雪，气温较低，肝病患者特别是肝硬化合并食管胃静脉曲张的患者，应注意防寒保暖，避免受凉。

3、观察肝病症状变化

肝病患者有时会出现乏力、食欲不振、尿黄、浮肿、腹胀等不适，患者在家中应加强自我监测，比如认真观察自己的症状，肝硬化患者还应定期测量尿量、体重、腹围等变化，必要时应到肝病专科就诊。如果出现呕血、黑便、意识障碍，应立即就近就诊，以免耽误病情。

二、重视生活方式的管理

1、饮食

肝病患者平时饮食应掌握营养、易消化的原则，肝硬化合并食管胃静脉曲张的患者则更应注意避免进食过硬、过热、刺激性食物，同时进食速度不要过快，进食量不宜过大，提倡少食多餐。提倡睡前加餐，利于肝病恢复，减少肝糖原合成不足导致低血糖的发生。肝性脑病患者应特别注意每日蛋白质的摄入量，既要满足机体的营养需要，还应避免一次性进食过量高蛋白饮食，同时保持大便通畅，必要时采用开塞露等灌肠，减少肝性脑病的发生。

2、避免劳累

春节放假加上新冠肺炎防疫要求大家在家隔离，很多朋友睡得白夜颠倒，熬夜看新闻、刷微信、追剧，导致休息不好，睡眠不足。也有人忙于工作，不能按时吃饭、睡觉，这不仅不利于肝病的恢复，而且长此以往，人体的免疫系统也会受到损伤，不利于新冠肺炎、流感的预防。

3、适量运动

疫情防控隔离在家，患者的运动量明显减少，很多人体重出现明显上升。慢性肝病的患者应适度运动锻炼。在这里特别提醒脂肪肝的患者，在低脂饮食的基础上，还应注意适度增加运动量，避免内脏脂肪的囤积。在运动中，应讲究循序渐进、个人能耐受的原则。切忌突然运动过量，避免运动造成的机体损伤。因疫情条件限制，应尽可能居家运动。如进行户外运动时，应尽量避免与人群接触。长期卧床的肝硬化、肝癌患者应量力而行，可进行翻身、揉肚子等活动，应避免体位变动过大及突然用力的活动。

4、忌酒

对于慢性肝病患者，应滴酒不沾。很多人近期宅在家中，闲来无事，喜欢小酌几杯。这对于肝病的保养是有害无益的。建议患者朋友远离酒瓶，不要给自己的肝脏“雪上加霜”。

5、放松心情

患者应正确认识、对待疫情，减轻精神压力，保持心情愉快。

三、就医注意事项

1、尽可能减少就医次数

目前北京市医保局为了减少患者不必要的出行，更好地防控疫情，出台新规定：在防控疫情期间，对于明确诊断且需要长期服药的慢性肝炎、肝硬化患者，在保障用药安全的条件下，可适当增加门诊开药量，最长可放宽至3个月。患者必要时就近到社区卫生服务中心就医、取药。

2、就诊前，患者可从电话、网络等途径了解、熟悉就诊医院情况及就诊流程，避开就医高峰时段，减少在医院停留、等候的时间。

3、就医过程中尽可能与人保持1米以上距离，接触医院内的设施和物品后应及时洗手。

4、主动监测体温和异常症状，如出现发热、咳嗽、咽痛、呼吸困难、胸闷、乏力、恶心、腹泻、肌肉酸痛、结膜炎等可疑症状，应立即告知社区医生，按要求到就近定点医疗机构就诊。

5、新冠肺炎患者可以合并肝功能异常，因此很多病人一旦出现发热、肝功异常，就会非常紧张，认为自己得了新冠肺炎。在这个时候，患者在排除新冠肺炎后，应及时到肝病专科医院就诊，由医生进行更加专业的诊断与鉴别，分析患者肝功异常的原因，避免造成误诊和漏诊。（文/韩莹 北京市健康科普专家，北京佑安医院肝病免疫科主任医师）