近10%重症医务人员云集武汉

记者从今天举办的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：2月16日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2048例，其中，湖北省新增确诊病例1933例。除湖北外，全国新增确诊病例115例，已连续13天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，现在29个省（区、市）包括新疆生产建设兵团和军队系统已经派出3万余名医务人员来支持湖北、武汉。他们主要来自于呼吸、感染、重症等专业。针对武汉重症多的特点，投入的重症专业医护力量是最强的，有1.1万重症专业医务人员，接近全国重症医务人员资源的10%。

国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，截至目前，一共有28个省（区、市）630多家中医医院派出3100多名医务人员支援湖北。该局派出了由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和四批国家中医医疗队共588人到武汉，分别入驻湖北省中西医结合医院、武汉金银潭医院、江夏方舱医院和雷神山医院开展救治工作。此外，各地中医机构也都积极参与救治工作，所有省份的省级专家组中都有中医专家参与，26个省（区、市）和新疆生产建设兵团单独设立了省级中医药专家组。

科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，药物研发一直遵守老药新用的攻关思路开展。科研攻关组组织全国科技力量，层层筛选后，磷酸氯喹这样一个老药带来了新的希望。该药是抗疟药，已经在临床上用了70多年，既往的研究已经明确提示，它不仅仅具有抗疟作用，还有广谱的抗病毒作用、免疫调节作用。对此，我们组织十余家医院联合开展关于磷酸氯喹对于新冠肺炎治疗的安全性和有效性评价。在临床上，非常确定地看到了疗效。另外，100余例的用药患者中至今没有发现和药物相关的、明显的严重不良反应。基于当前临床救治的迫切需求，专家一致推荐“应当尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗指南，扩大临床试用范围”。（记者熊建）