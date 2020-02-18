过度消毒严重污染地下水？专家：还不至于

消毒，是切断病毒传播途径、控制传染病流行的重要手段。新冠肺炎疫情发生以来，很多人都使用84消毒液、酒精等对居家环境或衣物等进行消毒。同时，也有人担忧，过度消毒导致大量消毒剂严重污染地下水。国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登2月17日在接受科技日报记者专访时回应，如果家中没有确诊或疑似病人，保持日常清洁即可，一般不需要采取特别的消毒措施；持续1—3个月的消毒，会对地表水、土壤和植被造成一定影响，但不至于严重污染地下水。

过度消毒危害生态环境是有先例的。2003年非典期间，由于过度消毒，台湾淡水河及其支流被倒入了大量漂白水，导致含氯量过高，鱼群大量暴毙，直到半年后才恢复正常，对河川生态产生了明显冲击。

“84消毒液是含次氯酸钠的消毒剂，主要靠次氯酸的强氧化性来杀灭微生物，目前公共区域基本上也是使用含次氯酸钠的消毒剂。”彭应登说，自来水和市镇生活污水的传统消毒工艺就是用含氯制剂来消毒，即使是过量使用消毒剂，对地表水的影响不大，但对土壤和植被影响相对较大。“大量氯及残余氯离子的存在会导致土壤变酸，破坏土壤结构，造成板结等。土壤中生活着数量巨大的微生物，有些是对环境很有益处的‘清道夫’。当过量消毒剂杀死有害菌时，同时可能杀死这些有益菌，使得城市绿地的生物网链遭受破坏。”

目前社会上使用的消毒剂主要有3类：含氯制剂类，漂白粉及氯气、次氯酸钠等都属于这一类；过氧化物类消毒剂，如双氧水、过氧乙酸、臭氧等；有机类消毒剂。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》提出，病毒对紫外线和热敏感，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，氯己定不能灭活病毒。

早在20世纪70年代，人们就发现氯制剂在消毒过程中会生成有机氯化物。国际上也已证明，有机氯化物可能会对身体健康造成不良影响。其长时间滞留在环境中，很多情况下还会进入食物链中。因此，目前很多自来水企业已经把氯消毒改成紫外线、臭氧消毒。

湖南省疾病预防控制中心主管技师李世康说，所有含氯消毒剂都具有一定的氧化性、腐蚀性及致敏性，过量或长期接触可能会导致人体灼伤。

“使用消毒剂会不会污染地下水？这需要一个长时段的影响过程，也就是说，消毒剂长期持续地通过地表水、土壤下渗迁移到地下。”彭应登说，从目前情况看，持续1—3个月的消毒，会对地表水、土壤和植被造成一定影响，但还不至于严重污染地下水。“特别是在近期，武汉等地大雨，北京等地下雪，雨雪对环境中的消毒残留具有稀释作用，降低了对环境的危害。”

彭应登说，如果家中没有确诊或疑似病人，居室内外就不需要经常消毒，应把更多的消毒剂资源留给医院、公共场所使用。“从目前情况看，新冠病毒的主要传播途径是经呼吸道飞沫传播、接触传播，是否会通过气溶胶传播还没有被确证。普通人居家，经常开窗通风，并做好日常的洗手保洁就可以了。”

北京市疾病预防控制中心也表示，过度消毒危害大，残留消毒剂对环境造成污染，长期使用消毒剂对健康有影响，对物品有损毁，要科学、适度消毒。（本报记者 李 禾）