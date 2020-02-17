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国家卫健委：新冠肺炎可防可治 通过综合治疗加速治愈

2020年02月17日16:14 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月17日电 （李轶群）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，90%以上患者都采用了抗病毒治疗，采用了呼吸支持、循环支持、提高免疫力等综合诊疗手段，以加速患者治愈。

郭燕红表示，新冠肺炎是新发传染性疾病，但它可防可治。截至2月16日最新数据，治愈出院患者大于一万余人。除湖北以外，新确诊病例数已实现13连降，这说明防治工作取得了效果。

她说，通过对治愈出院病人的分析，发现出院病人中大概90%左右是轻症，10%左右是重症和危重症。从患者发病到确诊时间看，全国平均是4.95天，目前诊断缩短了时间，及时诊疗，早诊早治，也是提高治愈率的有效措施。

“武汉情况也有很大改变，重症病人占比下降速度明显”，郭燕红表示，“四早”“四集中”是提高治愈率、收治率，降低感染率和病死率有效措施。不仅供国内加强救治工作使用，也为国际提供了宝贵经验。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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