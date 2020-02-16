李永锦：从五个方面做好疫情防控 筑牢社区防疫网底
人民网北京2月16日电 （李轶群）16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦表示，社区医院在五个方面实现对疫情的早发现、早报告、早隔离和早治疗，做好疫情防控，筑牢社区防疫网底。
李永锦表示，社区医院会根据街道办事处的要求，与居委会和街道办事处紧密配合，坚决防止疫情的输入、蔓延和输出，做到早发现、早报告、早隔离和早治疗。社区卫生服务中心主要作了五个方面的工作：
第一，预检分诊。把发热病人转到有发热门诊的医院进行诊治，对外地返京人员进行登记追踪。
第二，重点对返京人员进行健康监测，对密接人员进行规范性管理，家庭医生团队和街道办事处13个居委会已经对接，责任到位，筑牢了社区防疫的网底。
第三，社区医院还承担配合疾控中心对诊断的、疑似的和密切接触人员的社区管理和调查，以及家庭的终末消毒。
第四，和街道办事处一起，对返京人员进行追踪调查和核实，还承担着密接人员集中隔离的转运工作。
第五，社区中心还对属地单位、居委会，包括居民进行预防指导和健康教育、心理咨询工作。
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