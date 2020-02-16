热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

李永锦：从五个方面做好疫情防控 筑牢社区防疫网底

2020年02月16日16:48 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月16日电 （李轶群）16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦表示，社区医院在五个方面实现对疫情的早发现、早报告、早隔离和早治疗，做好疫情防控，筑牢社区防疫网底。

李永锦表示，社区医院会根据街道办事处的要求，与居委会和街道办事处紧密配合，坚决防止疫情的输入、蔓延和输出，做到早发现、早报告、早隔离和早治疗。社区卫生服务中心主要作了五个方面的工作：

第一，预检分诊。把发热病人转到有发热门诊的医院进行诊治，对外地返京人员进行登记追踪。

第二，重点对返京人员进行健康监测，对密接人员进行规范性管理，家庭医生团队和街道办事处13个居委会已经对接，责任到位，筑牢了社区防疫的网底。

第三，社区医院还承担配合疾控中心对诊断的、疑似的和密切接触人员的社区管理和调查，以及家庭的终末消毒。

第四，和街道办事处一起，对返京人员进行追踪调查和核实，还承担着密接人员集中隔离的转运工作。

第五，社区中心还对属地单位、居委会，包括居民进行预防指导和健康教育、心理咨询工作。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn