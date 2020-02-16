国家卫健委：建设无疫社区 400万基层医务人员正在保驾护航

人民网北京2月16日电 （李轶群）16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。就基层卫生防控情况，国家卫生健康委基层司副司长诸宏明表示，我国近400万基层医疗卫生机构医务人员在疫情防控中发挥了重要而独特的积极作用。

诸宏明指出，自疫情防控工作开始以来，我国近400万基层医疗卫生机构医务人员做到了全出动、齐上阵，在疫情防控中发挥了重要而独特的积极作用。在这里，要为基层医务人员点赞。基层医疗卫生机构，包括城市的社区卫生服务中心和社区卫生服务站，也包括农村的乡镇卫生院和村卫生室，基层医务人员还包括144万在村卫生室工作人员。

诸宏明强调，疫情防控工作开始以来，基层医疗机构和基层医务人员主要开展了三个方面的工作：

一是坚守好阵地。这是我们自己在医疗机构内部的工作，包括做好预检分诊，及时发现发热病人和疑似患者，做好隔离和转诊，这在疫情防控中是一个非常重要的工作。另外，我们还开展正常的诊疗活动，越是在疫情防控特殊关头，我们的工作越不能松懈，我们要开展好常见病、多发病的诊疗，做好慢性病的管理，还要更加关注好老年人。

第二是基层医务人员和广大社区居民一起来守好我们的家园，发挥我们的优势，和社区工作者一起进行网格式管理和地毯式排查，进行居家或者集中隔离管理，发现疑似病人，发现隔离对象，基层医务人员就会上门，告诉其居家隔离。每天还会保持联系，测体温。结束隔离以后，还要发可以解除隔离告知书，基层医务人员还协助搞好流行病学的调查和分析。

第三块是把好道口。这块现在做的也很扎实，在机场、码头、高速公路的出入口、国道、小区，大家都可以看到基层医务人员的身影，替我们把关口把好，还有很多年轻的90后冲在一线，通宵达旦守在道口，起到了非常好的作用。

诸宏明表示，城乡基层医疗卫生机构、基层医务人员在疫情防控的关键时刻默默奉献，我们要建设无疫社区，要使社区成为我们疫情防控的坚强堡垒，让老百姓都能感觉到我们这个社区是非常安全的，离不开基层医务人员，离不开社区工作者，也离不开社区民警，当然还有物业、保安等，但最关键的是希望生活在城乡社区的每一个居民都能够给予广泛的理解支持和配合，特别是近来这段时间复工复产、返程返岗、返回居住小区的人越来越多，大家可能会收到一些提示，会通过各种各样如手机微信或者海报、纸条等进行相关告知。

诸宏明呼吁，希望广大的城乡社区居民，如果收到各种疫情防控提示时，能够及时跟进，对防控工作予以支持和配合 。