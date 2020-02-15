中国平安联合明园基金捐款1800万 定向支持新冠病毒特效药临床试验

2月15日，中国平安宣布联合明园慈善基金，将向中国医学科学院捐款1800万元，定向用于支持新冠肺炎特效药--瑞德西韦(Remdesivir)的三期临床试验，以及其他抗击新冠肺炎的临床试验。

据悉，瑞德西韦是美国吉利德公司的在研药物，在前期的细胞和动物实验中均显示出对SARS冠状病毒、MERS冠状病毒有较好的抗病毒活性，在细胞水平上对新冠病毒也展现较好的活性，有很大潜力成为抗病毒的特效药。2月6日，在科技部、国家卫健委、国家药监局等多部门支持下，由中日友好医院、中国医学科学院药物研究所作为共同申请人的抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)获得国家药监局的临床试验批件，并由中国医学科学院院长、中国工程院副院长王辰院士领衔的团队在武汉市金银潭医院正式开始了瑞德西韦的三期临床试验。该项目的主要负责人王辰院士是我国著名呼吸与危重症医学专家，2003年非典期间曾任北京防治非典专家组组长，在战胜非典中起了重要作用。本次疫情，王辰院士再次临危受命，带领团队深入抗击一线。

抗冠状病毒有效药物的研发正在与时间的赛跑。瑞德西韦(Remdesivir)的三期临床试验投入极大，在得知这一信息后，平安集团董事长马明哲第一时间召集紧急会商，决定中国平安集团联合明园慈善基金通过中国透明度领先的基金会北京新阳光慈善基金会等机构，向中国医学科学院定向捐赠1800万，携手支持中国医学科学院，保障当前瑞德西韦等药物的临床实验需求，以解决研发人员的后顾之忧，加快瑞德西韦等药物的上市步伐。

根据临床研究的需要，中国平安旗下的医疗科技子公司随时准备好投入人工智能、大数据等核心科技和相关科研团队，帮助临床试验进行数据分析和挖掘，助力推进特效药研发进程，加快特效药上市的步伐。

明园慈善基金，是平安集团董事长马明哲与其家人出资成立的专项基金，自2007年成立以来，该基金持续投入乡村教育、关爱妇女儿童及应急灾难救助等慈善公益事业。截至目前明园基金已捐赠并实施公益项目资金超5000万元。

自疫情发生以来，中国平安迅速应对，从保险保障、医疗资源支持、公益捐赠等方面，全方位参与到抗击疫情的斗争中。为更好保障身处一线的疾控和医护人员、志愿者、记者等，中国平安为相关人员免费提供每人50万元的保险保障；在医疗资源支持方面，平安好医生累计捐赠45万只口罩驰援各地医护人员并开展线上免费问诊。平安医保科技旗下平安健康(检测)中心作为定点机构承接新冠病毒核酸检测服务、64层移动CT车现场支援、远程线上阅片辅助诊断；科技抗疫方面，平安智慧城市通过"i深圳"APP平台提供20+项疫情防控服务，助力深圳政府科学抗疫；智慧医疗上线"全国新冠肺炎疫情实时动态"，上线200+官方平台，帮助医院提供远程AI新肺炎辅助诊疗方案，已经在15个省市、1万多个医疗机构、30多万医生中使用。

中国平安表示，公司将密切关注疫情进展情况，与社会各界通力协作，发挥平安在保险保障、医疗科技等方面的优势，贡献平安的力量，助力打赢疫情防控攻坚战。