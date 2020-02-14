粪便中分离出新冠病毒 卫生间如何防护？专家：普通人一般清洁即可

人民网北京2月14日电（王国菁）近期有科研团队从新冠肺炎患者粪便样本中分离出新型冠状病毒，针对这种风险，公众对自家的卫生间应该做哪些防护？在14日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上， 中国疾控中心研究员冯录召表示，目前新冠病毒的主要传播途径还是以呼吸道飞沫传播和接触传播为主。对于普通公众来讲，便后要认真洗手。如果家中无确诊患者、无症状感染者或密切接触者，卫生间做一般卫生清洁就可以。

冯录召表示，如果家里有密切接触者，最好请密切接触者使用单独卫生间，如果没有条件可每天用含氯消毒液比如84消毒液清洁厕所，并且用消毒液擦拭马桶的按钮、圈垫、内部，以及厕所门把手这些容易接触到的部位。养成良好卫生习惯，勤洗手、勤消毒、清洁，食物煮熟再吃，注意个人和家庭卫生，可以有效防范很多肠道传染病的传播。

冯录召强调，对于新冠病毒引起的传染病，由于是新发传染病对它的认识是一个不断完善的过程，我们也会密切关注新冠肺炎传播途径的研究进展，及时对防控策略和个人防护措施进行更新和完善。

中国疾控中心研究员冯录召表示，呼吸阀式口罩的呼气阀是单向阀门，呼气时，排出气体正压将阀片吹开，迅速将呼出的气体排出，排气过程由于没有过滤层，如果病人佩戴这种口罩可能会将病毒排出，所以确诊和疑似病人不应该佩戴此类口罩。