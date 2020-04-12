农业农村部：开展好村庄清洁行动 为爱国卫生运动增添色彩

人民网北京4月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，开展好村庄清洁行动，就是为爱国卫生运动增添色彩，就是要让绿色健康卫生理念化风成俗，干干净净迎小康。农业农村部高度重视农村爱国卫生运动，把其作为改善农村人居环境、促进文明乡风的重要方面来推动。

何斌介绍，去年，农业农村部结合农村人居环境整治，联合18个部门开展了村庄清洁行动，以清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境不良习惯为重点，切实推进农村环境治理，引导农民群众转变生活方式，取得了很好效果，深受农民群众的欢迎。

何斌表示，4月3日，中央农办、农业农村部召开了“全国村庄清洁行动春季战役”推进视频会议，对结合开展爱国卫生月活动开展春季村庄清洁行动和今年重点工作进行了具体部署。今年活动将在去年基础上，进一步拓展内容，突出抓好12个字，即“立足清、聚焦保、着力改、促进美”。

何斌强调，“立足清”是突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展；“聚焦保”是建立健全长效保洁机制，实现村庄由一时清洁向长效清洁转变；“着力改”是引导农村群众转变不良习惯，养成健康卫生、绿色环保的生活方式；“促进美”是把村庄清洁行动与农村生活垃圾污水治理、村庄绿化亮化、乡村产业发展、乡村文明建设有机结合，整体提升村容村貌。