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中国人民银行：疫情对经济影响是暂时的 创业板已收复失地

2020年02月14日16:11 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月14日电（王国菁）14日下午，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况举行新闻发布会。会上，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示，2月3日以来，在经历开市之初的短暂调整后，主要金融市场保持平稳运行。

彭立峰指出，货币市场方面，流动性充裕，利率低位平稳运行，中小金融机构融资顺畅，13日，DR007为2.11%，较春节前下降43BP。债券市场方面，疫情相关主题债券认购踊跃，国债收益率下行。

彭立峰表示，2月13日，10年国债收益率报2.82%，较春节前下行17BP。股票市场方面，2月3日股市短暂调整之后，连续7日反弹，创业板已收复失地，创出近期新高，北上资金继续净流入。外汇市场方面，开市首日人民币汇率有所下跌，之后在7元附近小幅双向波动。

“金融市场基础设施交易、清算、结算、发行等服务保障工作平稳有序。”彭立峰表示，金融市场对短期冲击反应敏感，但冲击过后还会回归经济基本面和中长期趋势上来。近期金融市场走势表明，疫情对经济的影响是暂时的，不会改变中国经济长期向好、高质量增长的基本面，投资者是理性的，对中国未来经济增长有信心。我们将会继续跟踪疫情进展，及时做好风险应对，维护金融市场平稳运行。

(责编：刘卿、李栋)


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