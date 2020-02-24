央行：中国金融体系在应对风险方面具备较强韧性

人民网北京2月24日电（王国菁）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，人民银行金融市场司副司长彭立峰表示，疫情发生以来，中国金融市场包括货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场运行比较稳定，金融机构运行正常，由此可以发现中国金融体系在应对风险方面具备较强韧性。

彭立峰称，从金融市场的运行情况可以看到，投资者对于这次疫情认为是阶段性的，不会影响经济长期向好的基本面。同时，疫情过后经济还会出现补偿性增长，这也是防范和化解金融风险的基础和底气所在。

彭立峰介绍，2018年以来，金融系统和各部门、各地方通力协作，化解金融风险。当前我国经济宏观杠杆率过快上升的势头得到有效遏制。如互联网金融、影子银行，部分大型企业的债务风险的治理取得积极进展，中国金融风险总体上是收敛的。

彭立峰表示，新冠肺炎疫情发生以来，一些企业和行业，如餐饮、交通、旅游、娱乐受到了较大影响。人民银行等部门已出台相关政策，对于受疫情影响较大的行业、企业存量贷款予以接续，同时不作逾期记录报送，在贷款风险分类方面也会给予优惠政策。下一步，人民银行将继续落实好防范化解重大风险攻坚战行动方案的各项要求，全力维护金融系统稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。