疫情不会改变我国经济发展基本面

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，给企业正常经营带来一些困难。但此次疫情只是我国经济发展中遭遇的一次暂时性风浪，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会因此改变，我国经济有足够韧性和回旋余地化解此次疫情带来的负面影响。

我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会因疫情而改变。中国特色社会主义制度在促进经济增长、应对外部冲击和抵御风险挑战、集中力量办大事等方面展现出巨大优越性，是我们抗击疫情、保持经济平稳健康发展的重要制度基础。我们党的领导坚强有力，我国社会长期稳定，为克服疫情带来的短期困难、保持经济长期平稳健康发展提供了坚强政治保证和坚实社会基础。此次疫情虽然带来很大挑战，但不会改变我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，不会改变我国经济发展基本面。

我国经济高质量发展的进程不会因疫情而中断。从根本上说，经济高质量发展一靠技术进步，二靠制度激励。2008年国际金融危机爆发后，我国一直致力于转变经济发展方式，努力通过提高产品技术含量和价值含量、提升人力资本等促进经济高质量发展，经过多年努力，已经在多方面取得显著成效。一是我国高端制造业取得长足发展，重大技术创新的速度和核心技术自主研发能力大幅提高，新兴产业蓬勃发展，全要素生产率明显提高。二是供给侧结构性改革成效显著，资源配置效率、经济发展质量和效益、抗风险能力均大幅提升。三是促进经济高质量发展的体制机制不断完善，巨大改革红利正在释放，并与技术进步相互促进。可见，我国经济高质量发展基础稳固、态势良好，不会因疫情带来的短暂冲击而中断。

今年经济社会发展目标任务能够实现。不可否认，短期内疫情会对我国经济发展产生不利影响，但实现全年经济社会发展目标任务的条件仍然具备。从消费看，疫情对消费影响较大，但更多的是对春节期间居民消费的影响，疫情结束后，消费会迅速反弹，一些消费还会补偿性增加。从投资看，短期内疫情对投资也会有影响，但随着复工复产顺利推进，政府基建投资、企业投资等都会恢复甚至增加，疫情基本不会对全年投资产生太大影响。从进出口看，尽管疫情叠加春节因素，会使我国国际贸易额有所降低，但从全年看，我国与相关国家贸易依存度提升、进出口市场多元化推进以及各级政府多方面艰苦努力等因素，都会在很大程度上抵消疫情对我国国际贸易的冲击。疫情对经济的影响是短期的，只要应对得当，今年经济社会发展目标任务就能够实现。

习近平总书记指出：“这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。”我们必须总结此次疫情带来的经验教训，坚持和完善中国特色社会主义制度，提升国家治理体系和治理能力现代化水平，努力考出好成绩。应健全突发公共事件预防和发生后的信息传递、披露、应对机制等；完善基础设施，筑牢经济社会发展的安全防护网，进一步增强经济体系韧性；加大力度优化经济结构，包括产业结构和产品结构，为经济高质量发展增添新动力，为以后从容应对各类突发公共事件夯实制度基础和物质基础。

（作者为山东大学经济研究院院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 09 版）