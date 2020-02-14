湖北按四集中原则实施救治

2月12日晚，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开第22场新闻发布会，邀请北京协和医院、中日友好医院、复旦大学附属华山医院相关负责人，重点介绍国家卫生健康委援鄂医疗队有关情况。湖北省按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的四集中原则对患者实施救治，落实重症评估、转诊集中救治制度和措施，由国家级专家组、各支医疗队和湖北本地专家共同研究制订诊疗方案，共同实施救治。

发布会上，3家援鄂医疗队负责人表示，接到任务后，每家医院抽调骨干力量，自带先进设备，要在重症患者救治方面发挥看家本领。

北京协和医院副院长韩丁介绍，北京协和医院医疗队在武汉一线工作的共有164人，目前负责整建制承接同济医院中法新城院区的ICU病房。医疗队除加强感染、重症、呼吸方面的专业人员外，还增派了心脏、肾脏、消化、内分泌、神经等方面的专家，形成多学科团队作战，确保新冠肺炎极危重病人全方位器官支持，提高治愈率，降低死亡率。

中日友好医院党委书记周军介绍，自1月23日以来，医院共派遣5批医疗队共155人驰援武汉，承担同济医院中法院区重症患者救治，以及东西湖方舱医院轻症患者医疗照护任务，累计接诊1000余人。派出最顶尖研究团队，牵头瑞德西韦临床试验研究。此外，在不到10天的时间内，连续三批从北京运来价值1500万元的设备，为重症患者提供生命支撑。

复旦大学附属华山医院副院长马昕介绍，华山医院共有4支医疗队共计269人驰援武汉，分别派驻金银潭医院、武汉市第三医院、武昌方舱医院、同济医院光谷院区的重症监护室。除人员之外，在高精尖设备上也带足了华山医院的家底，包括ECMO、无创呼吸机、有创呼吸机、血透仪器等设备。（记者曹政 毛旭）