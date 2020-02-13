湖北将再建一所应急后备医院

湖北省卫生健康委员会12日通报，2020年2月11日零时至24时，湖北省新增新冠肺炎病例1638例。截至2020年2月11日24时，湖北省累计报告新冠肺炎病例33366例，全省累计治愈出院2639例，累计死亡1068例，病死率3.20%。目前，仍在院治疗的有26121例，其中重症5724例、危重症1517例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。

最新应急后备医院18日前完工使用

作为湖北省黄冈市疫情最严重的县，浠水县正在紧急征用县妇幼保健院在建新院区作为应急后备定点收治医院，计划7天内建成投入使用，预计将新增床位200张。

黄冈市是湖北省疫情较为严重的地区。黄冈市卫健委通报，截至2020年2月11日24时，黄冈市累计确诊病例2398例，其中，浠水县累计确诊病例280例。浠水县新冠肺炎疫情防控指挥部按照“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，10日决定开建一所浠水版“小汤山”医院。

2月11日上午，多台挖掘机、铲车和近百名工人正式进驻现场，开始紧张施工。新改建的医院将严格按照“三区两通道”的标准施工，紧急改造一栋病房和一栋职工宿舍，新建一栋钢构式食堂。医院将于2月18日前完工投入使用。

武汉已启用7座方舱医院

记者12日从武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，为做好新冠肺炎疫情防治工作，目前，武汉已启用7座方舱医院，新冠肺炎医疗机构超过40家，患者诊疗和收治能力有效提升。

据悉，目前启用的7座方舱医院包括武汉客厅方舱、江汉方舱、武昌方舱、江岸塔子湖方舱、黄陂方舱、汉阳国博方舱、硚口体育馆方舱，方舱医院共有医护人员4966人。相关方舱医院自2月6日开始收治病人以来，至2月12日7时，总收治病人达4313人，扣减出院36人、转出305人，目前还有3972人在方舱医院内收治。

另据了解，为做好新冠肺炎重症患者收治工作，武汉全市所有定点医疗机构已超过40家，加上火神山、雷神山医院，目前床位总数已增加到1.2万张，这些将全部用于收治重症和危重症患者。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部相关负责人介绍，全市病床由市疫情指挥部统一调度，目前，各定点医疗机构首要任务是对确诊病例中的重症、危重症患者以及疑似病例中的危重症患者进行集中救治。

最新发布

专家：呼吸机和ECMO在治疗中意义重大

本报讯（记者 张香梅）2月12日晚，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开第22场新闻发布会，邀请相关医院负责人，重点介绍国家卫生健康委援鄂医疗队（北京协和医院、中日友好医院、复旦大学附属华山医院）的有关情况。三家医院在武汉主要收治重症患者，并承担了方舱医院普通感染者的救治任务，同时开展针对药物的临床试验研究工作。

北京协和医院副院长韩丁在发布会上介绍，目前在武汉一线战斗的协和人一共164人，这些医护人员很多都有SARS战斗经验。“我们将充分利用综合优势、专家优势，最终达到减少人群死亡率、增加治愈率的目的。”

中日友好医院党委书记周军介绍，截至目前，中日友好医院已经连续派出5批队伍，共153名队员在武汉，主要分为两支队伍。一支队伍在同济医院中法新城院区对部分重症患者开展救治任务；第二支队伍在武汉客厅方舱医院，和兄弟省份多家医院承担1500多名普通感染者的医疗任务。此外，中日友好医院由曹彬副院长牵头，针对药物特别是瑞德西韦这样的药物开展临床试验研究工作。

复旦大学附属华山医院副院长马昕在发布会上介绍了该院援助医疗队情况。马昕表示，复旦大学附属华山医院一共有4支医疗队在武汉，同时带到武汉6部移动医院，在武汉洪山体育馆作为方舱医院收治轻症患者。

马昕表示，在缺乏特效药的情况下，呼吸机和ECMO在新冠肺炎治疗过程当中意义重大。“新冠肺炎患者肺功能受到明显损害，有个呼吸机对它进行支持，追加氧气提供，能够让病人肺功能获得最好恢复。另外有的病人肺功能损害非常严重，这时候ECMO能够通过体外循环给病人血液里面进行氧的输入，让病人的病损肺能够充分休息。”

周军说，目前从确诊人数和病死人数来看，要加强对武汉、湖北疫情的控制，降低武汉、湖北的病死率，对于全国抗击疫情的胜利有非常大的意义。对此，马昕也表示，武汉是这次疫情的源头，武汉的疫情控制是重中之重。控制源头，湖北才能控制住，全国才能打赢这次防疫战。

本组文/新华社（除署名外）