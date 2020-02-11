流行病学专家：在户外开阔地方劳动没有必要担心感染

人民网北京2月11日电（王国菁）11日下午，国务院联防联控机制就加强农村疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在没有疫情的地方，农业生产就像往年一样，该怎么做还是怎么做。即使有报告疫情的地方，如果劳动生产是在户外开阔的地方，也没有必要担心劳动生产会造成感染新冠肺炎。

吴尊友指出，在大棚生产环境下，如果大棚规模小，是以家庭为单位的，而且都是自家人进出大棚生产，不需要特别额外的防护措施。如果规模较大，相当于集约型生产，很多人参与，就像大型企业场所的防范措施一样，进大棚都应该有测量体温、了解健康状况，如果发现有体温异常、体温升高，或者感觉不适的人就不能进入大棚生产，需要赶紧安排去附近的医疗机构就诊。

吴尊友强调，农村从事劳动生产，没有什么特别的防护措施，所有的人都对新冠肺炎易感，对其他人的防护措施，对农民来说也同样适用。比较通用的还是注意通风，家庭环境注意通风，生产环境注意通风，在人员聚集的地方需要戴口罩，勤洗手、勤换衣、勤洗衣，这些常用的措施都有效。