流行病学首席专家吴尊友：我国卫健部门疫情防控做到了3个“第一”

本报北京4月27日电（中青报 中青网见习记者 张诗童）“可以用3个‘第一’概括我国在新冠肺炎疫情方面的公开透明。”面对近期有的国家指责中国迟迟没有向世界各国或世卫组织通报新冠肺炎疫情的报道，在国务院联防联控机制今天举行的新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中国卫生健康部门一直本着公开、透明、负责任的态度，及时发布疫情信息，分享防治经验，推进国际合作。

在吴尊友所说的3个“第一”中，第1个“第一”是中国第一时间向世界卫生组织通报了新冠肺炎疫情。去年12月底，湖北省中医院医生张继先发现不明原因肺炎，及时向当地疾控部门汇报后，武汉市卫健委于12月30日发布了《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。次日，国家卫健委、中国疾控中心就派出专家组到武汉协助调查研究疫情起因。1月3日，国家卫健委虽还未彻底查清病因，但已向世卫组织和美国等国家通报了疫情相关情况，且从当日起，中国不定期向世卫组织和有关国家通报我国的疫情防控和研究进展。

第2个“第一”是中国第一时间向世界各国分享了新型冠状病毒的基因序列。吴尊友介绍，今年1月9日，中国专家在成功分离首株新冠病毒毒株后，初步确认了新冠病毒是疫情病原，并向世卫组织通报。3天后，又将病毒的基因序列分享给世卫组织，将整个基因序列上传至全球流感数据库。世界各国都可以按照这个基因序列生产诊断试剂。“这是中国对世界控制新冠肺炎疫情的最大贡献。”他说。

第3个“第一”是中国第一时间加强促进疫情防控的国际合作。从1月下旬起，国家卫健委就陆续组织由世卫组织和我国卫生专家组成的联合专家考察组，深入武汉、北京、广东和四川等地现场考察调研。3月12日，美国大使馆应邀参加了由国家卫健委和世卫组织联合组织的中国新冠肺炎防控国际经验分享交流会。3月底，中、美两国疾控中心还通过视频电话会交流疫情防治工作进展。

吴尊友说，中国应对这场疫情一直是公开的、透明的、及时的、负责任的。面对新冠肺炎全球流行，全世界各国应该尊重科学、尊重事实、团结一致，共同迎战。只有全世界团结起来，共同努力，我们才有可能控制新冠肺炎疫情，使我们的生活逐渐恢复常态。

来源：中国青年报