流行病学专家：聚集性疫情83%是家庭传播 个别会出现三、四代病人

人民网北京2月11日电（王国菁）11日下午，国务院联防联控机制就加强农村疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，对聚集性疫情进行分析发现，其中83%是家庭中的传播，还有常见的聚集性场所，如医疗机构、学校、商场、工厂、企业等单位。

吴尊友指出，聚集性疫情发生，涉及病人的年龄从婴幼儿到老人，范围较广，一代病人占22%，两代病人占64%，也有个别会出现三代甚至四代。

聚集性病例是如何发生的？吴尊友表示，主要是首例病人有在湖北或武汉居住、生活、旅游的历史。首例病人发生后，由于家庭的生活接触或照顾病人甚至聚会使得发生二代的传播。三代、四代病例的发生主要是第一代引入的病例临床特征不明显，其他人员在接触过程中防范意识不强而引发的。

如何防范聚集性传播？吴尊友指出，首先要认识聚集性疫情发生的场所和地点，如果家中有病人或需要照顾的病人一定要做好防护，到人员密集的地方，或乘车等都有风险。另外，家庭居室要注意通风，个人要注意卫生防护，戴口罩，勤洗手，尽量避免参加聚集性活动，乘车务必要做好防护措施.