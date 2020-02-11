天气寒冷，咳嗽感冒最常见，轻则每天几声，重则撕心裂肺，让人难受不已。家中可备上一款温肺散寒、止咳化痰的橘红生姜汤，针对风寒引起的咳嗽效果很好。

该方具体为：取橘红60克、生姜30克、蜂蜜250克。首先将橘红、生姜一起放入锅中，加适量水煎15分钟，取药液，按上法共煎3次。将3次煎取的药液同放入锅中，小火煎至浓稠，加入蜂蜜，再次煎沸即可关火，凉后装瓶备用。每日3次，每次3汤匙。

方中，橘红就是生活中常用的晒干橘子皮，不过现在市面上的橘红，通常是指其栽培变种的产品，皮很厚，常常用于切丝。橘红味辛性温，温暖干燥，归肺、脾经，具有理气宽中、燥湿化痰的作用，适宜风寒咳嗽和支气管炎患者。体内有寒气的人可用，但身体里有肺热者及体虚的人不适合服用。生姜是餐桌上常见的调味食品，同时也是一味中药材。其味辛性微温，归肺、脾、胃经，具有解表散寒、化痰止咳的作用，常用于风寒感冒、寒痰咳嗽。有感冒轻症时，可以用生姜煎汤趁热服下，能起到增强发汗、祛邪外出的作用。蜂蜜味甘性平，归肺、脾、大肠经，有润燥、止痛、解毒作用，可缓解肺燥干咳。蜂蜜通常与枇杷叶、人参、茯苓等各类中药材搭配使用，不仅可增加味感，还可缓和药性、滋补脾胃。

几味药合用，可帮助化痰止咳、预防感冒，对治疗风寒感冒有一定效果，主药橘红作用于呼吸道和消化道，适合咳嗽、有痰、哮喘、支气管炎、咽炎等人群，对雾霾天气引发的呼吸道问题也有一定效果。此方药性温和，一般不会引起拉肚子，但脾胃虚弱者应注意。服用期间，忌烟、酒及辛辣食物，有支气管扩张、肺脓疡、肺结核、肺心病的患者，应在医师指导下服用。▲