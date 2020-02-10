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杜雪平：网格化管理，地毯式排查有利于社区做好疫情防控

2020年02月10日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平表示，社区进行网格化管理，地毯式排查将有利于做好疫情防控工作。

杜雪平介绍，网格化管理是近年来基层治理的一个创新，2003年非典疫情防控就是网格化管理的成功典范。基层网格化管理就是全面启动社区防控工作，把家庭医生、居委会、民警和民政等各方面力量组织起来建立防控的工作组织体系，实现网格化管理，地毯式排查。

杜雪平指出，首先要及时了解常住人口、户籍人口，特别是外来人口和返乡人员的健康状况，做好监测、消毒、通风和卫生环境整治。

杜雪平强调，只要承担起各方责任，是能够做好这个工作的。新冠肺炎疫情挡不住的是医务人员冲锋在前的脚步，隔不断的是团结友爱的亲情和友情。

(责编：刘卿、李栋)


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