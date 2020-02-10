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杜雪平：居委会、社区干部负责居家观察人员的生活保障

2020年02月10日16:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。就如何做好居家隔离的问题，北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平表示，居委会干部、社区干部会帮助居家观察隔离，包括对居家观察人员的生活保障。

杜雪平介绍，自身身体的医学观察一般要求每天监测体温2次，上午一次下午一次，室内通风两次，特别要注意个人卫生。如果出现相关症状，比如发烧、咳嗽、乏力、腹泻，就可以找基层医疗机构，特别是自己的家庭医生，如果有签约的就找自己的签约医生，由家庭医生团队进行全面的健康管理和评估。

杜雪平举例说明应如何做好居家隔离。从武汉落地的一对老龄夫妇来某小区探望儿子，住在儿子家，他是武汉落地人员，通过互联网大数据得知他的小区及门牌号，居委会、当地社区就会进行注册登记，观察14天。这位老大爷在第14天发烧，前13天居家观察由居委会负责，第14天发烧了就应该找当地的基层医疗卫生服务机构，在城市找社区卫生服务中心或社区卫生服务站的家庭医生，这时会评估老人的情况，通过绿色通道送到上级发热门诊。但老大爷不愿意离开家，就需要社区居委会的干部和家庭医生做工作，将他顺利转诊。他的老伴儿就需要继续观察。

杜雪平强调，居家观察是由居委会干部、社区干部负责，也包括对居家观察人员的生活保障的照料。我们隔绝疫情不是隔绝亲情，暂时的隔离为的是永久的团聚，相信每个中国公民都有这个素质。

(责编：刘卿、李栋)


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