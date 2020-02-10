杜雪平：多方配合严防严控 地毯式排查疑似人员

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。就基层社区医疗卫生机构医务人员在社区疫情防控当中的工作情况，北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平回应，会与当地居委会、民警、居民共同协作，进行地毯式排查疑似人员。

杜雪平表示，基层医疗卫生服务机构的医务人员，特别是家庭医生应该发挥家医团队的作用，与当地居委会、民警、居民共同协作，共同承担起联防联控、群防群控、严防严控的责任，通过互联网、大数据对辖区的从疫区来的落地人员、有流行病学史的人员、高风险人员、密切接触人员、旅游后返回人员、外地探亲人员进行地毯式排查。

杜雪平指出，如果出现电话无法沟通，无法解决的问题，家医团队可以酌情上门服务。上门防护措施要求的是标准三级防护，特别是上门服务要分级分类，医务人员要注意个人的防护。