美国疫情数据为何矛盾混乱

“毫无疑问，数字就是不对。无论是新冠确诊病例、死亡病例还是模型预测，关于新冠疫情的大部分数据都有误导性，只是与实际数据相差多少的问题。”美国《国会山报》在一篇报道中的评论，代表了不少公众对美国新冠疫情数据的质疑。

数据不仅是媒体和公众了解疫情真实状况的量化渠道，同时也有助于公众对疫情未来走向建立心理预期，促使政府采取相应防控措施。然而，美国疫情数据矛盾混乱，常常让人难以厘清。

美国许多机构都在发布疫情相关数据。媒体常引用的疫情数据大多来自美国约翰斯·霍普金斯大学的一个疫情统计项目；一些研究机构则常引用美国统计数据网站Worldmeters的实时疫情数据；还有一些美国媒体自行统计数据，比如美国有线电视新闻网、美国全国广播公司等。不同平台发布的数据不尽相同。

如此重要的疫情信息，为何不能从美国官方机构寻求答案？最重要的原因是，官方数据更新滞后。

作为美国卫生与公众服务部下属机构，美国疾病控制和预防中心曾多次在公共卫生事件中发挥重要作用。然而，此次新冠疫情暴发后，疾控中心的应对措施频频出现问题，数据更新速度滞后且不全面，难以实时反映疫情发展的最新情况。

据美国疾控中心网站介绍，其疫情数据每周一至周五每日更新，显示截至前一天16时的统计结果，周末数据则要等到周一才会确认。

疾控中心称，由于种种原因，疾控中心不知道新冠确诊病例、入院病例和死亡病例的确切数字。疾控中心对此解释说，轻症病例的症状可能会延迟出现，报告的数据和检测存在滞后，并非所有病例都需要检测或就医，而且美国各州和地方确认疫情数字的方法也可能存在差异。

另外，美国政府一直强调，检测量增加是新冠确诊和死亡病例数持续飙升的一个重要原因。

疾控中心免疫与呼吸疾病中心主任南希·梅森尼尔在一份声明中表示，疾控中心的检测数据与实际检测病例数的差别正变得越来越大。

此外，美国的疫情数据还存在假阴性等问题。据《国会山报》网站报道，有15%至30%的美国新冠病毒感染者被误诊为阴性。

总而言之，美国疫情数据的种种问题使得真实的新冠病例数和实际病亡率难以准确计算。“每个人都知道，正是由于美国疫情相关数据存在严重缺陷，疫情量化才模糊不清。”《大西洋》月刊网站如此评价。（据新华社）